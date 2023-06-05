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Денис Буцаев: В июне стартуют строительные работы РЭО по экотехнопаркам

5 июня 2023, 17:11
Фото: reo.ru
Генеральный директор публично-правовой компании «Российский экологический оператор» (РЭО) Денис Буцаев выступил перед аудиторией пленарного заседания «Экологические приоритеты России в эпоху перемен: роль государства, возможности бизнеса и потребности общества» в рамках ежегодного форума «Экология».

Как сообщает gorod55.ru, он пообещал, что возведение экопромышленных парков во всех макрорегионах РФ стартует в начале июня.

Глава ППК «РЭО» заявил, что в стране запущен крупный инфраструктурный проект, реализация которого подразумевает строительство экотехнопарков в восьми федеральных округах. На сегодняшний день уже выбраны и оформлены участники, подготовлена проектно-сметная документация и проведена экспертиза. В итоге все площадки, кроме двух, смогли получить разрешение на проведение строительных работ. Строительство начнется в июне этого года, а в течение следующего года планируется завершить все работы и подготовить предприятия к эксплуатации. По словам Буцаева, самое главное, что обеспечена наполняемость экотехнопарков. В общей сложности к проекту подключились около 40 резидентов.

В своей речи спикер отметил, что создание экономики замкнутого цикла в стране станет очередным этапом воплощения реформы по обращению с отходами. В России уже реализуется несколько десятков подобных проектов. Так, в Московской области недавно завершилось строительство крупнейшего комплекса по переработке полимерных отходов.

Буцаев заявил, что планы по формированию экономики замкнутого цикла остались прежними, при этом новые объекты инфраструктуры по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) строятся в регионах опережающими темпами. Показатели, которые заложены в федпроекте на следующий год, будут выполнены без задержек.

Гендиректор РЭО подчеркнул, что никакие сложности в воплощении реформы не смогли остановить развитие отрасли обращения с коммунальными, сельскохозяйственными, строительными и промышленными отходами. Строительство новых объектов ведется при непосредственном участии государства.

XIV Международный форум «Экология» проходит в столице с 5 по 6 июня. Два дня форума включают работу не менее 30 секций. На мероприятии присутствуют представители бизнес-сферы, науки, отраслевые специалисты и общественники. Каждый год на форум прибывает не менее тысячи гостей и спикеров из числа россиян и иностранных граждан.

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