Денис Буцаев: В июне стартуют строительные работы РЭО по экотехнопаркам

Глава ППК «РЭО» заявил, что в стране запущен крупный инфраструктурный проект, реализация которого подразумевает строительство экотехнопарков в восьми федеральных округах. На сегодняшний день уже выбраны и оформлены участники, подготовлена проектно-сметная документация и проведена экспертиза. В итоге все площадки, кроме двух, смогли получить разрешение на проведение строительных работ. Строительство начнется в июне этого года, а в течение следующего года планируется завершить все работы и подготовить предприятия к эксплуатации. По словам Буцаева, самое главное, что обеспечена наполняемость экотехнопарков. В общей сложности к проекту подключились около 40 резидентов.