Денис Буцаев: В июне стартуют строительные работы РЭО по экотехнопаркам

Posted Сегодня, 17:11
Published Сегодня, 17:11
Modified Сегодня, 17:11
Updated Сегодня, 17:11
Как сообщает gorod55.ru, он пообещал, что возведение экопромышленных парков во всех макрорегионах РФ стартует в начале июня.
Глава ППК «РЭО» заявил, что в стране запущен крупный инфраструктурный проект, реализация которого подразумевает строительство экотехнопарков в восьми федеральных округах. На сегодняшний день уже выбраны и оформлены участники, подготовлена проектно-сметная документация и проведена экспертиза. В итоге все площадки, кроме двух, смогли получить разрешение на проведение строительных работ. Строительство начнется в июне этого года, а в течение следующего года планируется завершить все работы и подготовить предприятия к эксплуатации. По словам Буцаева, самое главное, что обеспечена наполняемость экотехнопарков. В общей сложности к проекту подключились около 40 резидентов.
В своей речи спикер отметил, что создание экономики замкнутого цикла в стране станет очередным этапом воплощения реформы по обращению с отходами. В России уже реализуется несколько десятков подобных проектов. Так, в Московской области недавно завершилось строительство крупнейшего комплекса по переработке полимерных отходов.
Буцаев заявил, что планы по формированию экономики замкнутого цикла остались прежними, при этом новые объекты инфраструктуры по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) строятся в регионах опережающими темпами. Показатели, которые заложены в федпроекте на следующий год, будут выполнены без задержек.
Гендиректор РЭО подчеркнул, что никакие сложности в воплощении реформы не смогли остановить развитие отрасли обращения с коммунальными, сельскохозяйственными, строительными и промышленными отходами. Строительство новых объектов ведется при непосредственном участии государства.
XIV Международный форум «Экология» проходит в столице с 5 по 6 июня. Два дня форума включают работу не менее 30 секций. На мероприятии присутствуют представители бизнес-сферы, науки, отраслевые специалисты и общественники. Каждый год на форум прибывает не менее тысячи гостей и спикеров из числа россиян и иностранных граждан.