mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:12

Published Сегодня, 07:12

Modified Сегодня, 07:17

Updated Сегодня, 07:17

Изображение материала

Активисты из Уфы принесли в Дом республики контейнер с мерзостью внутри

5 июня 2023, 07:12
Фото: скриншот видео Аллы Яковлевой

Полный контейнер с кишками принесли Хабирову активисты из Уфы

Активисты пришли в Дом Республики с кишкой, которую должны были порвать желающие строить на Шота Руставели, 5 и опубликовали видео 5 июня.

Активисты, которые на протяжении уже нескольких лет борются с застройкой во дворе дома по улице Шота Руставели, 5 пришли в Дом Республики на Тукаева с эксцентричным перформансом-напоминанием. Алла Яковлева и ее спутник прихватили с собой кишку в контейнере. Таким образом они хотели напомнить Радию Хабирову о том, что почти три года назад, в сентябре 2020 года он пригрозил, что желающие строить новую высотку «порвут кишки».

— Я вам даю срок — день-два, начинайте демонтировать. Вопрос закрыт. Что вы там вложили, не вложили — едете к мэру города и с ним разбираетесь, мне дальше неинтересно. Но строить не будете. Упаси господи, если хотите со мной повоевать — давайте воевать. Только кишку порвете со мной воевать, — высказался тогда глава.

Сами жители, уверены, что Радий Хабиров разберется в ситуации.

— Администрация Уфы вместо конкретных действий по грандиозному ремонту нашего дома занимается бумажными отписками, переглядываниями друг на друга и решением вопроса строительства небоскреба вопреки угрозе обрушения 108-ми квартирного дома, — говорит Алла Яковлева, акцентируя внимание на том, что нынешний мэр Уфы Ратмир Мавлиев подписал постановление о строительстве высотки рядом с их домом.

Mkset обратился за комментариями по ситуации в пресс-службу мэрии Уфы, а также в пресс-службу главы Башкирии.

Напомним, история с многострадальным двором по улице Шота Руставели, 5 уже выходила и на федеральный уровень. Также активисты неоднократно устраивали разного рода перформансы и даже голодовки, но вот спустя несколько лет история со стройкой во дворе на Шота Руставели входит в новый поворот.

В документах, разрешающих стройку дома на Шота Руставели в Уфе, выявлены нарушения
Узнать подробнее
Читайте также:
Мэрия Уфы заключила мировое соглашение с ПСК-6 по стройке на Шота Руставели
#Ирина Деревянчук#Уфа#Город#Новости Уфы
Подпишитесь
Тухлятина и старье: смотрим на парк в Туймазах, где директор якобы избил женщину
Сегодня, 05:18
В популярном у жителей Башкирии Соль-Илецке выявили неизлечимую болезнь
Сегодня, 07:06
Власти официально сообщили о нашествии жутких насекомых по всей Башкирии
Сегодня, 08:18
Студент колледжа в Уфе подозревается в попытке поджога военкомата в Челябинске
Сегодня, 08:11
Отдают за копейки: смотрим, какие автомобили должников распродают в Башкирии
Сегодня, 06:10