Активисты из Уфы принесли в Дом республики контейнер с мерзостью внутри

Активисты, которые на протяжении уже нескольких лет борются с застройкой во дворе дома по улице Шота Руставели, 5 пришли в Дом Республики на Тукаева с эксцентричным перформансом-напоминанием. Алла Яковлева и ее спутник прихватили с собой кишку в контейнере. Таким образом они хотели напомнить Радию Хабирову о том, что почти три года назад, в сентябре 2020 года он пригрозил, что желающие строить новую высотку «порвут кишки».