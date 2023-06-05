Активисты из Уфы принесли в Дом республики контейнер с мерзостью внутри

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:17
Updated Сегодня, 07:17
Активисты, которые на протяжении уже нескольких лет борются с застройкой во дворе дома по улице Шота Руставели, 5 пришли в Дом Республики на Тукаева с эксцентричным перформансом-напоминанием. Алла Яковлева и ее спутник прихватили с собой кишку в контейнере. Таким образом они хотели напомнить Радию Хабирову о том, что почти три года назад, в сентябре 2020 года он пригрозил, что желающие строить новую высотку «порвут кишки».
— Я вам даю срок — день-два, начинайте демонтировать. Вопрос закрыт. Что вы там вложили, не вложили — едете к мэру города и с ним разбираетесь, мне дальше неинтересно. Но строить не будете. Упаси господи, если хотите со мной повоевать — давайте воевать. Только кишку порвете со мной воевать, — высказался тогда глава.
Сами жители, уверены, что Радий Хабиров разберется в ситуации.
— Администрация Уфы вместо конкретных действий по грандиозному ремонту нашего дома занимается бумажными отписками, переглядываниями друг на друга и решением вопроса строительства небоскреба вопреки угрозе обрушения 108-ми квартирного дома, — говорит Алла Яковлева, акцентируя внимание на том, что нынешний мэр Уфы Ратмир Мавлиев подписал постановление о строительстве высотки рядом с их домом.
Mkset обратился за комментариями по ситуации в пресс-службу мэрии Уфы, а также в пресс-службу главы Башкирии.
Напомним, история с многострадальным двором по улице Шота Руставели, 5 уже выходила и на федеральный уровень. Также активисты неоднократно устраивали разного рода перформансы и даже голодовки, но вот спустя несколько лет история со стройкой во дворе на Шота Руставели входит в новый поворот.