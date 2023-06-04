Врач из Башкирии спасла девочку на борту самолета

Posted Сегодня, 12:24
Published Сегодня, 12:24
Modified Сегодня, 14:29
Updated Сегодня, 14:29
Врач-стоматолог из Уфы Гузелия Валеева спасла жизнь девочке на борту самолета. Инцидент произошел в октября 2021 года по пути из Турции в Москву. Об этом сообщает ЦУР Башкирии в социальных сетях.
Известно, что девочке стало плохо через два часа после полета: у нее поднялась температура и начался приступ, в результате которого она потеряла сознание. После чего у нее запал язык, остановилось дыхание и начались судороги.
Тем же рейсом летела и врач-стоматолог, она же сделала непрямой массаж сердца ребенку и провела реанимационные действия. Девочке полегчало, однако приступ позднее повторился. К счастью, ее удалось привести в сознание.
Самолет же было решено экстренно посадить в Ростове, после чего ребенка доставили в больницу.
Гузелию Валиеву наградили орденом генерал-майора М. Шаймуратова.