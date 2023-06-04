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Врач из Башкирии спасла девочку на борту самолета

4 июня 2023, 12:24
Фото: 1MI

Врач из Башкирии спасла жизнь ребенку на борту самолета

У девочки во время полета начался приступ, в результате которого она потеряла сознание и перестала дышать. Все происходило на борту самолета, который направлялся из Турции в Москву.

Врач-стоматолог из Уфы Гузелия Валеева спасла жизнь девочке на борту самолета. Инцидент произошел в октября 2021 года по пути из Турции в Москву. Об этом сообщает ЦУР Башкирии в социальных сетях.

Известно, что девочке стало плохо через два часа после полета: у нее поднялась температура и начался приступ, в результате которого она потеряла сознание. После чего у нее запал язык, остановилось дыхание и начались судороги.

Тем же рейсом летела и врач-стоматолог, она же сделала непрямой массаж сердца ребенку и провела реанимационные действия. Девочке полегчало, однако приступ позднее повторился. К счастью, ее удалось привести в сознание.

Самолет же было решено экстренно посадить в Ростове, после чего ребенка доставили в больницу.

Гузелию Валиеву наградили орденом генерал-майора М. Шаймуратова.

#Новости Башкирии#Самолет#Элина Сайфранова
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