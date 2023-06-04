В Уфе на указатели и туристическую инфраструктуру потратят 213 миллионов рублей

Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
Власти Уфы потратят 213 миллионов рублей на указатели и туристическую инфраструктуру. Как сообщает пресс-служа мэрии Уфы, большая часть средств — 209 миллионов рублей — будет получена по итогам федерального конкурса. Оставшиеся 4,3 миллиона и 1,9 миллиона выделят республика и муниципалитет соответственно.
Так, на данные средства будут установлены дополнительные знаки туристической навигации, торгово-ярмарочные точки в национальном стиле, туристско-информационные центры, стереоскопы и бинокли, фотозоны, световые и архитектурные объекты.
Со слов мэра Уфы, контракты на выполнение работ будут заключены до июля, монтаж — к началу октября.