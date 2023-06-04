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В Уфе на указатели и туристическую инфраструктуру потратят 213 миллионов рублей

4 июня 2023, 10:26
Фото: мэрия Уфы
Средства города получит по итогам федерального конкурса, а также из бюджетов республики и муниципалитета.

Власти Уфы потратят 213 миллионов рублей на указатели и туристическую инфраструктуру. Как сообщает пресс-служа мэрии Уфы, большая часть средств — 209 миллионов рублей — будет получена по итогам федерального конкурса. Оставшиеся 4,3 миллиона и 1,9 миллиона выделят республика и муниципалитет соответственно.

Так, на данные средства будут установлены дополнительные знаки туристической навигации, торгово-ярмарочные точки в национальном стиле, туристско-информационные центры, стереоскопы и бинокли, фотозоны, световые и архитектурные объекты.

Со слов мэра Уфы, контракты на выполнение работ будут заключены до июля, монтаж — к началу октября.

#Элина Сайфранова#Новости Уфы#Внутренний туризм#Туризм#Уфа
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