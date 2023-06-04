В Уфе на указатели и туристическую инфраструктуру потратят 213 миллионов рублей

Власти Уфы потратят 213 миллионов рублей на указатели и туристическую инфраструктуру. Как сообщает пресс-служа мэрии Уфы, большая часть средств — 209 миллионов рублей — будет получена по итогам федерального конкурса. Оставшиеся 4,3 миллиона и 1,9 миллиона выделят республика и муниципалитет соответственно.