В Башкирии сотрудник администрации решил уйти добровольцем в зону СВО

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
В Куюргазинском районе сотрудник районной администрации принял решение оправиться в зону специальной военной операции в качестве добровольца. Об этом сообщает глава района Юлай Ильясов.
Сам чиновник отмечает, что не может оставаться равнодушным и быть дома.
— Моя семья это понимает и поддерживает меня. Но и за свою семью я буду спокоен, она будет обеспечиваться государством. Это мой выбор, — передает слова подчиненного Юлай Ильясов.