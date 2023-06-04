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Updated Сегодня, 14:30

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В Башкирии сотрудник администрации решил уйти добровольцем в зону СВО

4 июня 2023, 11:42
Фото: 1MI

Сотрудник районной администрации в Башкирии решил уйти добровольцем в зону СВО

Речь идет о сотруднике администрации Куюргазинского района. О решении своего подчиненного сообщил глава муниципалитета.

В Куюргазинском районе сотрудник районной администрации принял решение оправиться в зону специальной военной операции в качестве добровольца. Об этом сообщает глава района Юлай Ильясов.

Сам чиновник отмечает, что не может оставаться равнодушным и быть дома.

— Моя семья это понимает и поддерживает меня. Но и за свою семью я буду спокоен, она будет обеспечиваться государством. Это мой выбор, — передает слова подчиненного Юлай Ильясов.
#Новости Башкирии#СВО#Участники СВО#Доброволец#Общество
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