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В Башкирии под окнами многоэтажки нашли труп девушки

4 июня 2023, 07:36
Фото: 1MI
Тело девушки нашли очевидцы у жилого дома в Стерлитамаке.

В Стерлитамаке жители жилого многоэтажного дома по улице Тукаева обнаружили у себя под окнами тело девушки. На место были вызваны экстренные службы и сотрудники полиции, уже медики констатировали смерть девушки. Об этом сообщает «Башинформ» со ссылкой на собственный источник.

Известно, что до этого девушка находилась на 9 этаже. В причинах и обстоятельства трагедии предстоит разобраться правоохранительным органам, назначена судмедэкспертиза.

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#Элина Сайфранова#Новости Башкирии#Смерть#Смерть человека#Общество#Происшествия
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