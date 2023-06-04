В Башкирии под окнами многоэтажки нашли труп девушки

В Стерлитамаке жители жилого многоэтажного дома по улице Тукаева обнаружили у себя под окнами тело девушки. На место были вызваны экстренные службы и сотрудники полиции, уже медики констатировали смерть девушки. Об этом сообщает «Башинформ» со ссылкой на собственный источник.