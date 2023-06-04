В Башкирии под окнами многоэтажки нашли труп девушки

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
В Стерлитамаке жители жилого многоэтажного дома по улице Тукаева обнаружили у себя под окнами тело девушки. На место были вызваны экстренные службы и сотрудники полиции, уже медики констатировали смерть девушки. Об этом сообщает «Башинформ» со ссылкой на собственный источник.
Известно, что до этого девушка находилась на 9 этаже. В причинах и обстоятельства трагедии предстоит разобраться правоохранительным органам, назначена судмедэкспертиза.