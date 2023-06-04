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Стали известны новые подробности обнаружения тела младенца на мусорном полигоне

4 июня 2023, 09:09
Фото: пресс-служба Прокуратуры РБ

СК Башкирии проводит проверку по факту обнаружения тела младенца на мусорном полигоне

Тело новорожденного было обнаружено на мусорном полигоне 31 мая в Белорецком районе, оно было завернуто в пакет.

Следователи Башкирии проводят проверку по факту обнаружения младенца на мусорном полигоне в селе Ломовка. Как сообщает пресс-служба СК РБ, новорожденного нашли 31 мая на конвейере сортировочного цеха полигона твердых коммунальных отходов.

По предварительным данным, ребенок был мертворожденный, на его теле также не обнаружили видимых телесных повреждений.

На данный момент следователи осмотрели место обнаружения ребенка, назначили судебно-медицинскую экспертизу с целью установления причины смерти и судебную генетическую экспертизу, личность матери устанавливается.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Появились фотографии с места обнаружения тела новорожденного в Башкирии
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#Элина Сайфранова#Новости Башкирии#18+#Смерть ребенка
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