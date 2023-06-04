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Posted Сегодня, 14:27

Published Сегодня, 14:27

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Updated Сегодня, 14:33

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В МЧС Башкирии сообщили подробности затопления села в республике

4 июня 2023, 14:27
Фото: МЧС РБ

МЧС Башкирии устраняет последствия ливня в селе

Село Кандрыкуль Туймазинского района затопило в результате сильного ливня и града сегодня, 4 июня.

Сегодня, 4 июня, в селе Кандрыкуль прошел сильный ливень и град, в результате чего улицы населенного пункта оказались затоплены. В пресс-службе МЧС РБ, сообщили, что последствия непогоды устраняются.

— В результате обильных осадков с прилегающих к деревне возвышенностей на территорию населенного пункта потоком стекала скопившаяся вода, принеся с собой мусор и порубочные остатки, — объяснили в ведомстве.

Известно, что вода с улиц ушла быстро. К счастью, пострадавших и погибших нет, также нет повреждений электроснабжения, подтоплений домов и придомовых территорий. На данный момент ведется работы по уборке мусора.

#Новости Башкирии#Последствия непогоды в Башкирии#Град в Башкирии#Град#Элина Сайфранова
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