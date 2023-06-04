В МЧС Башкирии сообщили подробности затопления села в республике

Posted Сегодня, 14:27
Published Сегодня, 14:27
Modified Сегодня, 14:33
Updated Сегодня, 14:33
Сегодня, 4 июня, в селе Кандрыкуль прошел сильный ливень и град, в результате чего улицы населенного пункта оказались затоплены. В пресс-службе МЧС РБ, сообщили, что последствия непогоды устраняются.
— В результате обильных осадков с прилегающих к деревне возвышенностей на территорию населенного пункта потоком стекала скопившаяся вода, принеся с собой мусор и порубочные остатки, — объяснили в ведомстве.
Известно, что вода с улиц ушла быстро. К счастью, пострадавших и погибших нет, также нет повреждений электроснабжения, подтоплений домов и придомовых территорий. На данный момент ведется работы по уборке мусора.