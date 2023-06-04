ДТП на трассе Москва-Уфа: погибли трое взрослых и трое детей

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
Утром 3 июня в Нижегородской области под Воротынцем произошло страшное ДТП с участием автомобиля Nissan Almera и грузовик ГАЗон Next. Как сообщает издание NewsNN, водитель легковушки потерял контроль над машиной и выехал на встречную полосу, по которой двигался большегруз.
Известно, что в Nissan находилось шесть человек, трое из которых дети в возрасте 3-х, 8-ми и 9-ти лет. К сожалению, старшие дети, а также водитель и женщина с пассажирского сиденья скончались на месте. Самый младший ребенок и еще одна пассажирка иномарки скончались в больнице с разницей в несколько часов.
На место трагедии выехали сотрудники полиции, следственного комитета и прокуратуры. По предварительным данным, водитель Nissan Almera уснул за рулем. Возбуждено уголовное дело, глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о том, как двигается расследование дела.