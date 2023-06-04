ДТП на трассе Москва-Уфа: погибли трое взрослых и трое детей

Известно, что в Nissan находилось шесть человек, трое из которых дети в возрасте 3-х, 8-ми и 9-ти лет. К сожалению, старшие дети, а также водитель и женщина с пассажирского сиденья скончались на месте. Самый младший ребенок и еще одна пассажирка иномарки скончались в больнице с разницей в несколько часов.