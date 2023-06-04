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Башкирию накроет холодный фронт

4 июня 2023, 06:30
Фото: 1MI

Синоптики прогнозируют небольшое похолодание в Башкирии

Температура воздуха в начале следующий недели понизится, сообщают синоптики.

Башкирию накроет холодный фронт, в результате чего температура воздуха понизится и придет к значениям близким к норме.

Согласно прогнозу синоптиков Башгидрометцентра сегодня, 4 июня, местами в республике ожидается гроза, кратковременный дождь. Ветер юго-восточный, южный умеренный, однако вшивания грозы возможны порывы до сильного. Днем столик термометра покажет +26…+31 градус.

Рабочая неделя начнётся с незначительного похолодания. Ночью температура воздуха составит +10…+15 градусов, а днем +20…+25 градусов.

В понедельник и вторник также местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-восточный умеренный, днем местами порывы до сильного.

#Элина Сайфранова#Новости Башкирии#Погода на лето#Погода#Похолодание#Прогнозы#Прогноз синоптиков
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