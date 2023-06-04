Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
Башкирию накроет холодный фронт, в результате чего температура воздуха понизится и придет к значениям близким к норме.
Согласно прогнозу синоптиков Башгидрометцентра сегодня, 4 июня, местами в республике ожидается гроза, кратковременный дождь. Ветер юго-восточный, южный умеренный, однако вшивания грозы возможны порывы до сильного. Днем столик термометра покажет +26…+31 градус.
Рабочая неделя начнётся с незначительного похолодания. Ночью температура воздуха составит +10…+15 градусов, а днем +20…+25 градусов.
В понедельник и вторник также местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-восточный умеренный, днем местами порывы до сильного.