Внимание, автолюбитель: в Башкирии в эти выходные пройдут рейды ГИБДД

Posted Сегодня, 04:56
Published Сегодня, 04:56
Modified Сегодня, 05:07
Updated Сегодня, 05:07
В Башкортостане с 2 по 4 июня ожидаются массовые рейды ГИБДД, в связи с этим количество автоинспекторов на дорогах будет максимально увеличено.
По информации главного госавтоинспектора РБ Владимира Севастьянова, с начала 2023 года сотрудники ГИБДД привлекли к ответственности 5583 водителя за управление автомобилем с признаками опьянения. При этом 867 из них повторно сели за руль пьяными, будучи лишенными прав, и теперь им грозит уголовная ответственность.
— Эти цифры говорят о том, что такая проблема, как пьянство за рулем, существует, и мы хотели бы обратить на это внимание каждого участника дорожного движения. Только совместными усилиями можно повлиять на ситуацию и избежать человеческих жертв.
Кроме того, Владимир Севастьянов призвал граждан сообщать информацию о водителях, которые садятся за руль в состоянии опьянения на телефон горячей линии МВД по РБ 8(347) 279-32-92.