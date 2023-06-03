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Published Сегодня, 04:56

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Updated Сегодня, 05:07

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Внимание, автолюбитель: в Башкирии в эти выходные пройдут рейды ГИБДД

3 июня 2023, 04:56
Фото: 1MI

В Башкирии пройдут рейды ГИБДД 2–4 июня

В Башкирии пройдут рейды ГИБДД, количество автоинспекторов на дорогах республики будет увеличено 2–4 июня

В Башкортостане с 2 по 4 июня ожидаются массовые рейды ГИБДД, в связи с этим количество автоинспекторов на дорогах будет максимально увеличено.

По информации главного госавтоинспектора РБ Владимира Севастьянова, с начала 2023 года сотрудники ГИБДД привлекли к ответственности 5583 водителя за управление автомобилем с признаками опьянения. При этом 867 из них повторно сели за руль пьяными, будучи лишенными прав, и теперь им грозит уголовная ответственность.

— Эти цифры говорят о том, что такая проблема, как пьянство за рулем, существует, и мы хотели бы обратить на это внимание каждого участника дорожного движения. Только совместными усилиями можно повлиять на ситуацию и избежать человеческих жертв.

Кроме того, Владимир Севастьянов призвал граждан сообщать информацию о водителях, которые садятся за руль в состоянии опьянения на телефон горячей линии МВД по РБ 8(347) 279-32-92.

#Андрей Королев#Общество#Новости#Башкортостан
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