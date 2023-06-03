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В Уфу доставили часть купола для мечети «Ар-Рахим»

3 июня 2023, 14:11
Фото: 1MI

В Уфу доставили часть купола для мечети «Ар-Рахим» для восстановления минарета

Работы в мечети «Ар-Рахим» возобновились, в Уфу доставили часть купола в качестве замены для упавшего весной

В Уфу доставили часть купола, который установят в мечети «Ар-Рахим» вместо упавшего. Об этом сообщает UTV со ссылкой на соцсети мечети.

Напомним, что работы над строительством мечети Ар-Рахим ведутся с 2007 года. В феврале текущего года экс-чиновник из Башкирии обратился к раису Татарстана с просьбой достроить мечеть. Почти месяц спустя шквалистым ветром с одного из минаретов сдуло купол. Глава Башкирии после случившегося сообщал, что пока средств на строительство мечети в бюджете республики нет.

По словам председателя Духовного управления мусульман Башкирии Айнура Биргалина, несколько дней назад на территории соборной мечети начались работы по благоустройству, вскоре приступят к установке нового купола на минарет. При этом пока ничего не известно ни о сроках завершения строительства, ни об источниках финансирования.

#Андрей Королев#Общество#Новости#Башкортостан
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