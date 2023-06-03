В Уфу доставили часть купола для мечети «Ар-Рахим»

Posted Сегодня, 14:11
Published Сегодня, 14:11
Modified Сегодня, 14:35
Updated Сегодня, 14:35
В Уфу доставили часть купола, который установят в мечети «Ар-Рахим» вместо упавшего. Об этом сообщает UTV со ссылкой на соцсети мечети.
Напомним, что работы над строительством мечети Ар-Рахим ведутся с 2007 года. В феврале текущего года экс-чиновник из Башкирии обратился к раису Татарстана с просьбой достроить мечеть. Почти месяц спустя шквалистым ветром с одного из минаретов сдуло купол. Глава Башкирии после случившегося сообщал, что пока средств на строительство мечети в бюджете республики нет.
По словам председателя Духовного управления мусульман Башкирии Айнура Биргалина, несколько дней назад на территории соборной мечети начались работы по благоустройству, вскоре приступят к установке нового купола на минарет. При этом пока ничего не известно ни о сроках завершения строительства, ни об источниках финансирования.