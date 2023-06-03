В Башкирии столкнулись две иномарки: двое погибли, 5-летний ребенок госпитализирован

Posted Сегодня, 12:07
Published Сегодня, 12:07
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
В Учалинском районе Башкирии столкнулись две иномарки «Kia Sportage» и встречный «Hyundai Tucson». Авария произошла на 19 км автодороги Учалы-Миасс.
В результате столкновения два пассажира автомобилей погибли до приезда скорой медицинской помощи. Оба водителя и пятилетний ребенок были госпитализированы.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы. Подробности уточняются.