В Башкирии столкнулись две иномарки: двое погибли, 5-летний ребенок госпитализирован

В результате ДТП в Башкирии погибли двое человек и пострадал пятилетний ребенок

В Учалинском районе Башкирии столкнулись «Kia Sportage» и встречный «Hyundai Tucson» 3 июня. В результате трое пострадали, в том числе ребенок, а также двое человек погибли.