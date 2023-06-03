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Updated Сегодня, 12:19

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В Башкирии столкнулись две иномарки: двое погибли, 5-летний ребенок госпитализирован

3 июня 2023, 12:07
Фото: Пресс-служба ГИБДД по РБ

В результате ДТП в Башкирии погибли двое человек и пострадал пятилетний ребенок

В Учалинском районе Башкирии столкнулись «Kia Sportage» и встречный «Hyundai Tucson» 3 июня. В результате трое пострадали, в том числе ребенок, а также двое человек погибли.

В Учалинском районе Башкирии столкнулись две иномарки «Kia Sportage» и встречный «Hyundai Tucson». Авария произошла на 19 км автодороги Учалы-Миасс.

В результате столкновения два пассажира автомобилей погибли до приезда скорой медицинской помощи. Оба водителя и пятилетний ребенок были госпитализированы.

Фото: Госавтоинспекция Башкортостана

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы. Подробности уточняются.

#Андрей Королев#Новости#Башкортостан#Происшествия
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