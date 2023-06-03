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В Башкирии подготовили проект по компенсациям затрат на похороны

3 июня 2023, 06:38
Фото: 1MI

В Башкирии похоронным службам хотят компенсировать затраты на похороны

Министерство труда РБ разработало положение, в рамках которого похоронным службам будут компенсировать затраты на погребение отдельных категорий граждан.

В Башкирии разработано положение о порядке компенсации похоронным службам затрат, которые связаны с погребением отдельных категорий умерших. Как сообщает ufacitynews.ru, соответствующий проект разработали специалисты Минтруда республики.

Предполагается, что компенсацию смогут получить спецслужбы за погребение:

  • ребенка, родившегося мертвым по истечении 154 дней беременности;
  • умершего, который подлежал обязательному социальному страхованию;
  • умершего с неустановленной личностью.

Спецслужбы по вопросам похоронного дела смогут возвратить потраченные на захоронения деньги в течение шести месяцев после погребения умершего.

Добавим, что в России цены на ритуальные услуги в с 2022 года выросли на 30-50%. По данным Росстата, средняя стоимость кремации с января 2022 г. по апрель 2023 г. выросла на 36% (с 21 до 28,7 тыс. руб.). Рытье могилы подорожало на 13% (до 8765 руб.), изготовление гроба — на 52% (до 6729,69 руб.). В качестве причин эксперты называют рост цена на пиломатериалы и сырья для крестов, оградок и гробов.

#Андрей Королев#Общество#Новости#Башкортостан
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