В Башкирии подготовили проект по компенсациям затрат на похороны

Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
В Башкирии разработано положение о порядке компенсации похоронным службам затрат, которые связаны с погребением отдельных категорий умерших. Как сообщает ufacitynews.ru, соответствующий проект разработали специалисты Минтруда республики.
Предполагается, что компенсацию смогут получить спецслужбы за погребение:
Спецслужбы по вопросам похоронного дела смогут возвратить потраченные на захоронения деньги в течение шести месяцев после погребения умершего.
Добавим, что в России цены на ритуальные услуги в с 2022 года выросли на 30-50%. По данным Росстата, средняя стоимость кремации с января 2022 г. по апрель 2023 г. выросла на 36% (с 21 до 28,7 тыс. руб.). Рытье могилы подорожало на 13% (до 8765 руб.), изготовление гроба — на 52% (до 6729,69 руб.). В качестве причин эксперты называют рост цена на пиломатериалы и сырья для крестов, оградок и гробов.