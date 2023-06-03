В Башкирии подготовили проект по компенсациям затрат на похороны

Добавим, что в России цены на ритуальные услуги в с 2022 года выросли на 30-50%. По данным Росстата, средняя стоимость кремации с января 2022 г. по апрель 2023 г. выросла на 36% (с 21 до 28,7 тыс. руб.). Рытье могилы подорожало на 13% (до 8765 руб.), изготовление гроба — на 52% (до 6729,69 руб.). В качестве причин эксперты называют рост цена на пиломатериалы и сырья для крестов, оградок и гробов.