mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:09

Published Сегодня, 09:09

Modified Сегодня, 09:25

Updated Сегодня, 09:25

Изображение материала

В Башкирии на трассе M5 ограничили движение грузовиков из-за жары

3 июня 2023, 09:09
Фото: 1MI

В Башкирии на трассе М-5 ограничено движение для грузовых автомобилей

В Башкирии на трассе М-5 введено ограничение движения для грузовых автомобилей 3 июня.

По данным минтранса Башкирии, на трассе М-5 на участке с 1548 км (граница Башкирии с Челябинской областью) по 1871 км ограничено движение для грузовых автомобилей в направлении Челябинской области. Причина — высокая температура воздуха (+32 градуса). Ограничения действуют 3 июня до 20:00.

Напомним, сегодня, согласно прогнозам погоды, местами по республике ожидаются порывы ветра до 18 м/с, гроза. В большинстве районов высокая пожароопасность, местами чрезвычайная пожароопасность. Днем по юго-востоку республики повышение температуры воздуха до +30. Ночью и утром местами туман, видимость 500-1000м.

#Андрей Королев#Общество#Башкортостан#Новости
Подпишитесь
В Уфе суд арестовал активы скандального застройщика на 370 млн рублей
Вчера, 08:50
Стало известно о возобновлении строительства мечети Ар-Рахим в Уфе
Вчера, 14:35
«Чем травят?»: жители Уфы сообщили о резком запахе химии в городе
Вчера, 03:56
В ГИБДД Уфы прокомментировали ДТП с автобусами на бульваре Славы
Вчера, 05:46
В Башкирии подготовили проект по компенсациям затрат на похороны
Сегодня, 06:38
Уроженка Башкирии Эльмира Диваева заняла второе место в телешоу «Голос»
Сегодня, 07:50