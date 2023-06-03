В Башкирии на трассе M5 ограничили движение грузовиков из-за жары

По данным минтранса Башкирии, на трассе М-5 на участке с 1548 км (граница Башкирии с Челябинской областью) по 1871 км ограничено движение для грузовых автомобилей в направлении Челябинской области. Причина — высокая температура воздуха (+32 градуса). Ограничения действуют 3 июня до 20:00.