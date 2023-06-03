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Posted Сегодня, 10:20

Published Сегодня, 10:20

Modified Сегодня, 10:29

Updated Сегодня, 10:29

В Башкирии на мусорном полигоне нашли тело новорожденного

3 июня 2023, 10:20

В Белорецком районе Башкирии на мусорном полигоне нашли тело новорожденного малыша

В Белорецком районе Башкирии сотрудники мусорного полигона нашли тело новорожденного малыша, ему было около 5 дней.

В селе Ломовка (Белорецкий район РБ) обнаружено тело новорожденного малыша. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Batash.

Тело нашли местные работники, сортирующие бытовые отходы, оно было завернуто в пакет. На место прибыли полицейские и медики, они установили, что ребенку было около 5 дней. Точную причину гибели младенца установят судмедэксперты.

В настоящее время идут поиски матери ребенка, для этого направлены запросы в гинекологические отделения всех районных больниц.

#Андрей Королев#Происшествия#Новости#Башкортостан
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