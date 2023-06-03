В Башкирии на мусорном полигоне нашли тело новорожденного

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
В селе Ломовка (Белорецкий район РБ) обнаружено тело новорожденного малыша. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Batash.
Тело нашли местные работники, сортирующие бытовые отходы, оно было завернуто в пакет. На место прибыли полицейские и медики, они установили, что ребенку было около 5 дней. Точную причину гибели младенца установят судмедэксперты.
В настоящее время идут поиски матери ребенка, для этого направлены запросы в гинекологические отделения всех районных больниц.