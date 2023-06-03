В Башкирии мужчина и женщина растапливали баню бензином и обгорели в пожаре

В результате пожара пострадали женщина и мужчина, оба 1966 г. р., они были госпитализированы в стерлитамакскую ГКБ № 1. По информации врачей, у женщины термический ожог 2-3 степени лица, правого плеча (состояние удовлетворительное). У мужчины термический ожог пламенем всей поверхности тела, а также верхних дыхательных путей на площади 90% (состояние тяжелое).