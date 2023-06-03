В Башкирии мужчина и женщина растапливали баню бензином и обгорели в пожаре

Posted Сегодня, 17:36
Published Сегодня, 17:36
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Сегодня 3 июня в деревне Талалаевка Стерлитамакского района произошел пожар в бревенчатой бане по ул. Ленина на площади 2 квадратных метра. На место оперативно прибыли силы и средства МЧС России, ООО «ПАСФ „ЦЕНТРАСПАС“ с. Куганак и другие экстренные службы.
В результате пожара пострадали женщина и мужчина, оба 1966 г. р., они были госпитализированы в стерлитамакскую ГКБ № 1. По информации врачей, у женщины термический ожог 2-3 степени лица, правого плеча (состояние удовлетворительное). У мужчины термический ожог пламенем всей поверхности тела, а также верхних дыхательных путей на площади 90% (состояние тяжелое).
По предварительной информации мужчина и женщина получили ожоги, когда растапливали печь бензином. Расследование пожара проводит дознаватель МЧС России.