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В Башкирии мужчина и женщина растапливали баню бензином и обгорели в пожаре

3 июня 2023, 17:36
Фото: 1MI

В Башкирии двое сильно обгорели при пожаре в бане, которую растапливали бензином

В Стерлитамакском районе Башкирии произошел пожар в бане, в котором пострадали двое местных жителей — они растапливали баню бензином.

Сегодня 3 июня в деревне Талалаевка Стерлитамакского района произошел пожар в бревенчатой бане по ул. Ленина на площади 2 квадратных метра. На место оперативно прибыли силы и средства МЧС России, ООО «ПАСФ „ЦЕНТРАСПАС“ с. Куганак и другие экстренные службы.

В результате пожара пострадали женщина и мужчина, оба 1966 г. р., они были госпитализированы в стерлитамакскую ГКБ № 1. По информации врачей, у женщины термический ожог 2-3 степени лица, правого плеча (состояние удовлетворительное). У мужчины термический ожог пламенем всей поверхности тела, а также верхних дыхательных путей на площади 90% (состояние тяжелое).

По предварительной информации мужчина и женщина получили ожоги, когда растапливали печь бензином. Расследование пожара проводит дознаватель МЧС России.

#Андрей Королев#Происшествия#Новости#Башкортостан
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