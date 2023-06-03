Уроженка Башкирии Эльмира Диваева заняла второе место в телешоу «Голос»

Напомним, Эльмира Диваева родилась 26 мая 1994 года. Она училась пению в стерлитамакской музыкальной школе № 3, ее преподавателем была заслуженная работница культуры РБ Людмила Герасимова. Девушка часто участвовала в конкурсах и занимала призовые места. Так, в 2012 году она победила в Московском международном фестивале «Открытая Европа» в номинации «Эстрадный вокал». После школы поступила в Российский институт театрального искусства — ГИТИС (Москва). После выпуска Эльмира стала играть в мюзиклах, в настоящее время является артисткой театральной организации The Broadway Dreams Foundation. Сейчас проживает в Москве.