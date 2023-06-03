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Уроженка Башкирии Эльмира Диваева заняла второе место в телешоу «Голос»

3 июня 2023, 07:50
Фото: скриншот из видео

Уроженка Башкирии Эльмира Диваева заняла второе место в телешоу «Голос»

Уроженка Стерлитамака Эльмира Диваева заняла второе место в 11 сезоне телешоу «Голос» по итогам прямого эфира финального выпуска 2 июня.

2 июня на Первом канале в прямом эфире состоялся финал очередного сезона вокального шоу «Голос», в котором участвовала Эльмира Диваева, уроженка Стерлитамака, ныне проживающая в Москве.

Эльмира Диваева выступала в команде Владимира Преснякова. В финале она исполнила песни «Стюардесса по имени Жанна» Преснякова, «The best» Тины Тёрнер и «Была любовь» Валерии.

К сожалению, нашей землячке немного не хватило до победы — в результате зрительского голосования победила Виктория Соломахина из команды Полины Гагариной.

Напомним, Эльмира Диваева родилась 26 мая 1994 года. Она училась пению в стерлитамакской музыкальной школе № 3, ее преподавателем была заслуженная работница культуры РБ Людмила Герасимова. Девушка часто участвовала в конкурсах и занимала призовые места. Так, в 2012 году она победила в Московском международном фестивале «Открытая Европа» в номинации «Эстрадный вокал». После школы поступила в Российский институт театрального искусства — ГИТИС (Москва). После выпуска Эльмира стала играть в мюзиклах, в настоящее время является артисткой театральной организации The Broadway Dreams Foundation. Сейчас проживает в Москве.

#Андрей Королев#Культура#Новости#Башкортостан#Видео
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