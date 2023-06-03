Пилот самолёта Сочи-Уфа сделал заявление и прервал взлет

Напомним, за последний месяц в Уфе неоднократно регистрировались случаи неисправности самолетов и различных непредвиденных обстоятельств в небе: некорректная работа приборов, погодные условия, поломки и дефекты. Так, в мае произошло семь различных инцидентов. Подробнее о них Mkset рассказывал здесь.