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Пилот самолёта Сочи-Уфа сделал заявление и прервал взлет

3 июня 2023, 08:55
Фото: 1MI

Самолет рейса Сочи — Уфа прервал полет из-за системы кондиционирования

Самолету авиакомпании «Северный ветер» пришлось прервать полет вечером 2 июня из-за сигнализации системы кондиционирования.

Как сообщает телеграм-канал «Авиаиндицент», самолету авиакомпании «Северный ветер» (рейс NWS417 Сочи — Уфа) пришлось прервать полет вечером 2 июня. Около 20.30 (мск) зафиксирован прерванный взлет на скорости примерно 80 км/ч, причина — сработавшая сигнализации системы кондиционирования.

Напомним, за последний месяц в Уфе неоднократно регистрировались случаи неисправности самолетов и различных непредвиденных обстоятельств в небе: некорректная работа приборов, погодные условия, поломки и дефекты. Так, в мае произошло семь различных инцидентов. Подробнее о них Mkset рассказывал здесь.

#Андрей Королев#Общество#Новости#Башкортостан
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