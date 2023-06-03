Пилот самолёта Сочи-Уфа сделал заявление и прервал взлет

Posted Сегодня, 08:55
Published Сегодня, 08:55
Modified Сегодня, 09:06
Updated Сегодня, 09:06
Как сообщает телеграм-канал «Авиаиндицент», самолету авиакомпании «Северный ветер» (рейс NWS417 Сочи — Уфа) пришлось прервать полет вечером 2 июня. Около 20.30 (мск) зафиксирован прерванный взлет на скорости примерно 80 км/ч, причина — сработавшая сигнализации системы кондиционирования.
Напомним, за последний месяц в Уфе неоднократно регистрировались случаи неисправности самолетов и различных непредвиденных обстоятельств в небе: некорректная работа приборов, погодные условия, поломки и дефекты. Так, в мае произошло семь различных инцидентов. Подробнее о них Mkset рассказывал здесь.