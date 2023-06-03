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Появились фотографии с места обнаружения тела новорожденного в Башкирии

3 июня 2023, 10:36
Фото: Прокуратура РБ

Прокуратура РБ проводит проверку по факту обнаружения тела младенца на полигоне ТБО

Прокуратура организовала проверку по факту обнаружения трупа новорожденного ребенка на полигоне ТБО 31 мая

Белорецкая межрайонная прокуратура проводит проверку в связи с обнаружением тела новорожденного ребенка. Согласно официальным данным, тело было найдено днем 31 мая при сортировке отходов на полигоне ТБО около д. Ломовка.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося и личность матери. На место происшествия выезжал и. о. Белорецкого межрайонного прокурора Руслан Сафин.

Фото: Прокуратура РБ

Также отмечается, что межрайонная прокуратура даст оценку действиям должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Также межрайонная прокуратура контролирует ход доследственной проверки, организованной по данному факту следственным органом.

#Андрей Королев#Происшествия#Новости#Башкортостан
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