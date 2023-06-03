Появились фотографии с места обнаружения тела новорожденного в Башкирии

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
Белорецкая межрайонная прокуратура проводит проверку в связи с обнаружением тела новорожденного ребенка. Согласно официальным данным, тело было найдено днем 31 мая при сортировке отходов на полигоне ТБО около д. Ломовка.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося и личность матери. На место происшествия выезжал и. о. Белорецкого межрайонного прокурора Руслан Сафин.
Также отмечается, что межрайонная прокуратура даст оценку действиям должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Также межрайонная прокуратура контролирует ход доследственной проверки, организованной по данному факту следственным органом.