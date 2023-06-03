Появились фотографии с места обнаружения тела новорожденного в Башкирии

Также отмечается, что межрайонная прокуратура даст оценку действиям должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Также межрайонная прокуратура контролирует ход доследственной проверки, организованной по данному факту следственным органом.