Венеролог объяснил рост заболеваемости сифилисом возвращением мигрантов

Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
Он отметил, что в 2020 году было заметное снижение заболеваемости этим заболеванием. Это связано с эпидемиологической ситуацией, вызванной COVID-19, которая привела к сокращению обращений населения за медицинской помощью и уменьшению проведения специализированных приемов и профилактических скринингов, пишет RT.
Однако в 2021–2022 годах, по мере постепенного восстановления послеэпидемической ситуации, наблюдается значительное увеличение миграционных потоков в Россию и повышение числа обращений за медицинской помощью со стороны постоянного населения страны. Возвращение мигрантов и увеличение миграционных потоков стали основными факторами, способствующими росту выявления случаев сифилиса.
Николай Потекаев также подчеркнул, что в 2022 году заболеваемость сифилисом среди граждан России была ниже, чем в 2019 году, до пандемии COVID-19.