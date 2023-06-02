Венеролог объяснил рост заболеваемости сифилисом возвращением мигрантов

Он отметил, что в 2020 году было заметное снижение заболеваемости этим заболеванием. Это связано с эпидемиологической ситуацией, вызванной COVID-19, которая привела к сокращению обращений населения за медицинской помощью и уменьшению проведения специализированных приемов и профилактических скринингов, пишет RT.