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Published Сегодня, 13:19

Modified Сегодня, 13:20

Updated Сегодня, 13:20

Венеролог объяснил рост заболеваемости сифилисом возвращением мигрантов

2 июня 2023, 13:19
Главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии Министерства здравоохранения России, Николай Потекаев, объяснил рост заболеваемости сифилисом возвращением мигрантов.

Он отметил, что в 2020 году было заметное снижение заболеваемости этим заболеванием. Это связано с эпидемиологической ситуацией, вызванной COVID-19, которая привела к сокращению обращений населения за медицинской помощью и уменьшению проведения специализированных приемов и профилактических скринингов, пишет RT.

Однако в 2021–2022 годах, по мере постепенного восстановления послеэпидемической ситуации, наблюдается значительное увеличение миграционных потоков в Россию и повышение числа обращений за медицинской помощью со стороны постоянного населения страны. Возвращение мигрантов и увеличение миграционных потоков стали основными факторами, способствующими росту выявления случаев сифилиса.

Николай Потекаев также подчеркнул, что в 2022 году заболеваемость сифилисом среди граждан России была ниже, чем в 2019 году, до пандемии COVID-19.

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