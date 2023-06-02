mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:29

Published Сегодня, 10:29

Modified Сегодня, 10:32

Updated Сегодня, 10:32

Изображение материала

В Уфе улицу им. города Галле реконструируют за 905 миллионов рублей

2 июня 2023, 10:29
Фото: 1MI

В 2023 году улица им. города Галле будет реконструирована за 905 миллионов рублей

Реконструкция улицы начнется в этом году, а завершить работы необходимо будет в 2025 году, сообщается на портале Госзакупок.

В 2023 году в Уфе власти намерены реконструировать улицы им. города Галле за 905,8 миллиона рублей. На данный момент Центр организации и проведения конкурсных процедур ведет поиск генподрядчика — 1 июня на портале Госзакупок был опубликован тендер на проведения работ, заявки будут приниматься до 22 июня.

Согласно документации, подрядчик обязуется реконструировать улицу Галле на участке от Комсомольской до проспекта Салавата Юлаева. Отметим, что непосредственно до проспекта дорогу на участке немногим больше 1 километра необходимо будет достроить. Она будет четырехполосной, расчестная скорость движения — 80 км/ч, предполагается, что в сутки по данному участку будет проезжать 36,8 тысячи автомобилей.

Полностью реконструкция улицы должна завершиться до конца ноября 2025 года.

Финансироваться реконструкция улицы будет из республиканского и городского бюджетов. Так, в 2023 году выделят 50 миллионов рублей, из которых 48,5 миллиона из бюджета Башкирии. В 2024 году, выделят 601,2 миллиона рублей (583,2 млн бюджет республики). В 2025 году — 254,6 миллиона рублей (247 млн бюджет Башкирии)

#Элина Сайфранова#Общество#Город#Новости Уфы#Реконструкция#Реконструкция дороги#Ремонт дорог в Уфе#Ремонт дорог#Строительство и ремонт дорог
Подпишитесь
Происходящее в мечети Ар-Рахим в Уфе удивило горожан
Сегодня, 08:57
В Уфе суд арестовал активы скандального застройщика на 370 млн рублей
Сегодня, 08:50
«Чем травят?»: жители Уфы сообщили о резком запахе химии в городе
Сегодня, 03:56
В ГИБДД Уфы прокомментировали ДТП с автобусами на бульваре Славы
Сегодня, 05:46
Аэропорт Уфы выплатит 4,97 млн рублей за столкновение самолета с птицей
Сегодня, 06:10
Грозы и жара до +33: какая погода ждет жителей Башкирии в первые летние выходные
Сегодня, 03:36