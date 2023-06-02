В Уфе улицу им. города Галле реконструируют за 905 миллионов рублей

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
В 2023 году в Уфе власти намерены реконструировать улицы им. города Галле за 905,8 миллиона рублей. На данный момент Центр организации и проведения конкурсных процедур ведет поиск генподрядчика — 1 июня на портале Госзакупок был опубликован тендер на проведения работ, заявки будут приниматься до 22 июня.
Согласно документации, подрядчик обязуется реконструировать улицу Галле на участке от Комсомольской до проспекта Салавата Юлаева. Отметим, что непосредственно до проспекта дорогу на участке немногим больше 1 километра необходимо будет достроить. Она будет четырехполосной, расчестная скорость движения — 80 км/ч, предполагается, что в сутки по данному участку будет проезжать 36,8 тысячи автомобилей.
Полностью реконструкция улицы должна завершиться до конца ноября 2025 года.
Финансироваться реконструкция улицы будет из республиканского и городского бюджетов. Так, в 2023 году выделят 50 миллионов рублей, из которых 48,5 миллиона из бюджета Башкирии. В 2024 году, выделят 601,2 миллиона рублей (583,2 млн бюджет республики). В 2025 году — 254,6 миллиона рублей (247 млн бюджет Башкирии)