В Уфе улицу им. города Галле реконструируют за 905 миллионов рублей

Согласно документации, подрядчик обязуется реконструировать улицу Галле на участке от Комсомольской до проспекта Салавата Юлаева. Отметим, что непосредственно до проспекта дорогу на участке немногим больше 1 километра необходимо будет достроить. Она будет четырехполосной, расчестная скорость движения — 80 км/ч, предполагается, что в сутки по данному участку будет проезжать 36,8 тысячи автомобилей.