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Posted Сегодня, 04:58

Published Сегодня, 04:58

Modified Сегодня, 05:01

Updated Сегодня, 05:01

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В Уфе произошло ДТП с участием пассажирского транспорта

2 июня 2023, 04:58
Фото: mkset.ru

Утром 2 июня на бульваре Славы в Уфе столкнулись два автобуса

Два пассажирских автобуса столкнулись на бульваре Славы в Уфе ранним утром второго июня, сообщают очевидцы.

На фото, предоставленном редакции Mkset очевидцами, видно, как два автобуса стоят на проезжей части у остановки. На асфальте виднеются осколки стекол, вероятно, принадлежащие одному из ТС.

С просьбой прокомментировать данную ситуацию Mkset обратился в пресс-службу ГИБДД по Уфе. Мы опубликуем ответ сразу после получения.

Напомним, неделей ранее на улице Первомайской в Уфе столкнулись два автобуса — ПАЗ и Лотос. Судя по кадрам, после столкновения автобус протаранил ограждение и наехал на припаркованные рядом автомобили. В результате ДТП пострадала девятилетняя девочка, находившаяся в салоне одного из автобусов.

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#Общество#Город#Новости Уфы#ДТП#Дороги#Автобусы#Общественный транспорт#Азамат Нухов
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