В Уфе произошло ДТП с участием пассажирского транспорта

Напомним, неделей ранее на улице Первомайской в Уфе столкнулись два автобуса — ПАЗ и Лотос. Судя по кадрам, после столкновения автобус протаранил ограждение и наехал на припаркованные рядом автомобили. В результате ДТП пострадала девятилетняя девочка, находившаяся в салоне одного из автобусов.