В Уфе произошло ДТП с участием пассажирского транспорта

Posted Сегодня, 04:58
Published Сегодня, 04:58
Modified Сегодня, 05:01
Updated Сегодня, 05:01
На фото, предоставленном редакции Mkset очевидцами, видно, как два автобуса стоят на проезжей части у остановки. На асфальте виднеются осколки стекол, вероятно, принадлежащие одному из ТС.
С просьбой прокомментировать данную ситуацию Mkset обратился в пресс-службу ГИБДД по Уфе. Мы опубликуем ответ сразу после получения.
Напомним, неделей ранее на улице Первомайской в Уфе столкнулись два автобуса — ПАЗ и Лотос. Судя по кадрам, после столкновения автобус протаранил ограждение и наехал на припаркованные рядом автомобили. В результате ДТП пострадала девятилетняя девочка, находившаяся в салоне одного из автобусов.