В Уфе перед выходными зафиксированы девятибалльные пробки

В Уфе последний рабочий день на этой неделе завершается пробками в 9 баллов. Сервис «Яндекс.карты» бордовым окрасил улицы Карла Маркса, Цюрупы, Пушикна, Заки Валиди, а также почти весь проспект Салавата Юлаева, улицу Шафиева, Р. Зорге и Воровского.