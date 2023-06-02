В Уфе перед выходными зафиксированы девятибалльные пробки

Posted Сегодня, 12:51
Published Сегодня, 12:51
Modified Сегодня, 12:53
Updated Сегодня, 12:53
В Уфе последний рабочий день на этой неделе завершается пробками в 9 баллов. Сервис «Яндекс.карты» бордовым окрасил улицы Карла Маркса, Цюрупы, Пушикна, Заки Валиди, а также почти весь проспект Салавата Юлаева, улицу Шафиева, Р. Зорге и Воровского.
Не менее сложная ситуация на улицах Менделеева, Комсомольская, 50-летия Октября, Сочинская, Октябрьской революции и традиционно Бельский мост и Оренбургский тракт.