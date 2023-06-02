mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:51

Published Сегодня, 12:51

Modified Сегодня, 12:53

Updated Сегодня, 12:53

Изображение материала

В Уфе перед выходными зафиксированы девятибалльные пробки

2 июня 2023, 12:51
Фото: Яндекс. карты

В Уфе рабочая неделя завершается девятибалльными пробками на дорогах

«Стоит» весь проспект Салавата Юлаева, а также улицы Цюрупы, Заки Валиди, Революционная и другие, сообщает сервис «Яндекс.карты».

В Уфе последний рабочий день на этой неделе завершается пробками в 9 баллов. Сервис «Яндекс.карты» бордовым окрасил улицы Карла Маркса, Цюрупы, Пушикна, Заки Валиди, а также почти весь проспект Салавата Юлаева, улицу Шафиева, Р. Зорге и Воровского.

Не менее сложная ситуация на улицах Менделеева, Комсомольская, 50-летия Октября, Сочинская, Октябрьской революции и традиционно Бельский мост и Оренбургский тракт.

#Элина Сайфранова
Подпишитесь
Происходящее в мечети Ар-Рахим в Уфе удивило горожан
Сегодня, 08:57
В Уфе суд арестовал активы скандального застройщика на 370 млн рублей
Сегодня, 08:50
«Чем травят?»: жители Уфы сообщили о резком запахе химии в городе
Сегодня, 03:56
В ГИБДД Уфы прокомментировали ДТП с автобусами на бульваре Славы
Сегодня, 05:46
Аэропорт Уфы выплатит 4,97 млн рублей за столкновение самолета с птицей
Сегодня, 06:10
Грозы и жара до +33: какая погода ждет жителей Башкирии в первые летние выходные
Сегодня, 03:36