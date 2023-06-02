В Уфе открылось отделение Фонда «Защитник отечества» для поддержки участников СВО

Напомним, что фонд был создан по поручению президента РФ для оказания поддержки ветеранов специальной военной операции и семей погибших военнослужащих. Как ранее заявлял глава Башкирии, в задачи фонда входит медицинская, психологическая и социальная помощь, также содействие в трудоустройстве, переобучение ветеранов и их адаптация к мирной жизни.