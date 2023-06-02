В Уфе открылось отделение Фонда «Защитник отечества» для поддержки участников СВО

Posted Сегодня, 13:52
Published Сегодня, 13:52
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
В Уфе открылся региональный филиал госфонда «Защитники Отечества», работать он начал 1 июня.
Напомним, что фонд был создан по поручению президента РФ для оказания поддержки ветеранов специальной военной операции и семей погибших военнослужащих. Как ранее заявлял глава Башкирии, в задачи фонда входит медицинская, психологическая и социальная помощь, также содействие в трудоустройстве, переобучение ветеранов и их адаптация к мирной жизни.
Кроме того, ветераны специальной военной операции будут вовлечены в общественные проекты. Сам фонд также будет содействовать некоммерческим и волонтерским организациям, которые помогают ветеранам СВО и членам их семей.
В Башкирии филиал фонда возглавил депутат Госсобрания Гульнур Кульсарина. Он отметила, что основная задача фонда — адресное сопровождение ветеранов и семей погибших военнослужащих.
— Деятельность нашего филиала должна быть организована так, чтобы ветераны специальной военной операции и семьи погибших или скончавшихся от ранений бойцов чувствовали заботу и могли вернуться к привычной жизни. Работать с подопечными фонда в филиалах будут социальные координаторы, их у нас в республике на данном этапе 40 человек. Планируем, что социальные координаторы в том числе сами будут связываться с ветеранами СВО и семьями погибших бойцов, — Гульнур Кульсарина.
Курировать работу центра будут социальные координаторы, обучение 40 человек для работы в городских и районных филиалах уже прошло в Казани. До конца года, по словам премьер-министра РБ Андрея Назарова, их будет соцкоординаторов будет 180.
Ветеран СВО, кавалер орденов Мужества и генерала Шаймуратова Артур Галеев отметил, что молодежь России готова служить и трудиться во благо нашей Родины.
Фонд находится в Уфе на улице Мингажева, 107 и работает с 9:00 до 18:00.