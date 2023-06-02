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В Уфе открылось отделение Фонда «Защитник отечества» для поддержки участников СВО

2 июня 2023, 13:52
Фото: Андрей Наzаров // telegram
Фонд был организован по указу президента России от 3 апреля 2023 года. В Башкирии свою работу организация начала 1 июня.

В Уфе открылся региональный филиал госфонда «Защитники Отечества», работать он начал 1 июня.

Напомним, что фонд был создан по поручению президента РФ для оказания поддержки ветеранов специальной военной операции и семей погибших военнослужащих. Как ранее заявлял глава Башкирии, в задачи фонда входит медицинская, психологическая и социальная помощь, также содействие в трудоустройстве, переобучение ветеранов и их адаптация к мирной жизни.

Кроме того, ветераны специальной военной операции будут вовлечены в общественные проекты. Сам фонд также будет содействовать некоммерческим и волонтерским организациям, которые помогают ветеранам СВО и членам их семей.

В Башкирии филиал фонда возглавил депутат Госсобрания Гульнур Кульсарина. Он отметила, что основная задача фонда — адресное сопровождение ветеранов и семей погибших военнослужащих.

— Деятельность нашего филиала должна быть организована так, чтобы ветераны специальной военной операции и семьи погибших или скончавшихся от ранений бойцов чувствовали заботу и могли вернуться к привычной жизни. Работать с подопечными фонда в филиалах будут социальные координаторы, их у нас в республике на данном этапе 40 человек. Планируем, что социальные координаторы в том числе сами будут связываться с ветеранами СВО и семьями погибших бойцов, — Гульнур Кульсарина.

Курировать работу центра будут социальные координаторы, обучение 40 человек для работы в городских и районных филиалах уже прошло в Казани. До конца года, по словам премьер-министра РБ Андрея Назарова, их будет соцкоординаторов будет 180.

Ветеран СВО, кавалер орденов Мужества и генерала Шаймуратова Артур Галеев отметил, что молодежь России готова служить и трудиться во благо нашей Родины.

Фонд находится в Уфе на улице Мингажева, 107 и работает с 9:00 до 18:00.

В Уфе откроется отделение Фонда поддержки участников СВО
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#Новости Уфы#Общество#Город#СВО#Участники СВО#Меры поддержки участников СВО
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