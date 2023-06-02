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В РЭО рассказали о новых требованиях к утилизации старой электроники

2 июня 2023, 14:17
Фото: piqsels.com
Глава Минприроды России Александр Козлов подписал документ, согласно которому с 1 сентября 2023 года вводятся новые требования об обращении с электронными и электрическими отходами (ОЭЭО).

Согласно приказу, доля утилизируемых отходов электроники, которые в том числе будут использоваться при производстве новой продукции, должна будет составлять 85%. Также документ определяет стандарты к объектам утилизации и предприятиям-утилизаторам, передает gorod55.ru.

Гендиректор РЭО Денис Буцаев уточнил, что в России ежегодно образуется 1,5 миллиона тонн отходов ОЭЭО, и только пять процентов из них утилизируется. При этом они серьезно вредят окружающей среде, поэтому необходимо наладить сбор и разборку ОЭЭО, а также установить правила утилизации.

«В новом документе, который дополняет существующий приказ № 399, прописаны все необходимые требования. Выполнение этих условий позволит не только сделать еще один шаг к формированию экономики замкнутого цикла в нашей стране, но и сократить объем захоронения отходов», — отметил Буцаев.

В документу указано, что утилизация отходов электроники должна производиться с соблюдением определенных технологических процессов. Кроме того, объекты утилизации ОЭЭО должны быть оборудованы системой весового контроля массы поступающих на объект отходов, массы образуемых на объектах отходов и массы, получаемой из отходов продукции.

К предприятиям-утилизаторам также выдвигается ряд требований. В частности, такие компании должны иметь лицензию, обладать правом собственности на специальное оборудование, вести учет образовавшихся, утилизированных, обезвреженных, переданных другим лицам или полученных от других лиц отходов. Об этом рассказал директор по устойчивому развитию РЭО Игорь Забралов.

Исполнительный директор ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» Валерия Гулимова подтвердила, что прослеживаемость отходов, необходимость которой прописана в приказе, очень важна для организации нормального рынка переработки электролома и позволит более эффективно распределять средства в рамках РОП.

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