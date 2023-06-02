В РЭО рассказали о новых требованиях к утилизации старой электроники

Гендиректор РЭО Денис Буцаев уточнил, что в России ежегодно образуется 1,5 миллиона тонн отходов ОЭЭО, и только пять процентов из них утилизируется. При этом они серьезно вредят окружающей среде, поэтому необходимо наладить сбор и разборку ОЭЭО, а также установить правила утилизации.