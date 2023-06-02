В Башкирии ввели дополнительные меры поддержки участникам СВО

Posted Сегодня, 15:48
Published Сегодня, 15:48
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Глава Башкирии подписал ряд законов, которые касаются дополнительных мер поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Документы опубликованы на сайте правовой информации.
Так, перечень тех, кому положена поддержка по закону «О дополнительной мере социальной поддержки членов семей погибших (умерших) военнослужащих» расширен до сотрудников Росгвардии.
Кроме того, изменения были внесены в законы «О регулировании лесных отношений в Республике Башкортостан», «О транспортном налоге» и О бесплатной юридической помощи в Республике Башкортостан».