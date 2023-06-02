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В Башкирии ввели дополнительные меры поддержки участникам СВО

2 июня 2023, 15:48
Фото: 1MI

Глава Башкирии ввел новые меры поддержки участникам СВО

Документы, подписанные главой РБ, были опубликованы на сайте правовой информации.

Глава Башкирии подписал ряд законов, которые касаются дополнительных мер поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Документы опубликованы на сайте правовой информации.

Так, перечень тех, кому положена поддержка по закону «О дополнительной мере социальной поддержки членов семей погибших (умерших) военнослужащих» расширен до сотрудников Росгвардии.

Кроме того, изменения были внесены в законы «О регулировании лесных отношений в Республике Башкортостан», «О транспортном налоге» и О бесплатной юридической помощи в Республике Башкортостан».

#Элина Сайфранова#Общество#Новости Башкирии#СВО#Участники СВО#Меры поддержки участников СВО
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