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Массовые проверки водителей пройдут все выходные по Башкирии

2 июня 2023, 11:28
Фото: 1MI

В Башкирии со 2 по 4 июня на дорогах пройдут массовые рейды

Количество инспекторов со 2 по 4 июня на дорогах республики будет максимально увеличено, сообщает глава ГИБДД Владимир Севастьянов.

В Башкирии со 2 по 4 июня на дорогах пройдут проверки водителей, количество автоинспекторов будет максимально увеличено, анонсировал глава ГИБДД РБ Владимир Севастьянов.

Цель рейдов — профилактика и пресечение грубых нарушений ПДД, а также выявление пьяных водителей на дорогах.

В Башкирии с начала 2023 года к ответственности за пьяное вождение привлечены 5 583 гражданина, 867 человек повторно сели за руль в состоянии алкогольного опьянения, будучи лишенными водительских прав.

#Элина Сайфранова
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