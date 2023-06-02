Массовые проверки водителей пройдут все выходные по Башкирии

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
В Башкирии со 2 по 4 июня на дорогах пройдут проверки водителей, количество автоинспекторов будет максимально увеличено, анонсировал глава ГИБДД РБ Владимир Севастьянов.
Цель рейдов — профилактика и пресечение грубых нарушений ПДД, а также выявление пьяных водителей на дорогах.
В Башкирии с начала 2023 года к ответственности за пьяное вождение привлечены 5 583 гражданина, 867 человек повторно сели за руль в состоянии алкогольного опьянения, будучи лишенными водительских прав.