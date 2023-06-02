Стало известно о возобновлении строительства мечети Ар-Рахим в Уфе

Напомним, что работы над строительством мечети Ар-Рахим ведутся с 2007 года. В феврале этого года экс-чиновник из Башкирии обратился к раису Татарстана с просьбой достроить мечеть. А меньше чем через месяц с минарета Ар-Рахим сдуло купол, восстановить который должны в течение двух недель. Глава Башкирии после случившегося сообщал, что пока средств на строительство мечети в бюджете республики нет. Однако было отмечено, что строительство мечети Ар-Рахим буде завершено.