Стало известно о возобновлении строительства мечети Ар-Рахим в Уфе

Posted Сегодня, 14:35
Published Сегодня, 14:35
Modified Сегодня, 14:37
Updated Сегодня, 14:37
В Уфе строительство мечети Ар-Рахим будет возобновлено. На данный момент вокруг сооружения начались работы по благоустройству, строительную площадку огораживают. Само строительство будет завершено «в максимально короткие сроки». Об этом сообщает и. о. министра строительства и архитектуры РБ Радиль Саетов изданию «Башинформ».
Чиновник добавляет, что есть вопросы, связанные с импортозамещением оборудования, потребуется и дополнительная госэкспертиза. Сейчас же ведется корректировка проектно-сметной документации. Уже после определения полной стоимости контракта власти начнут решать вопрос дофинансирования строительства. Работы не будут проводиться на средства республики, фиксирование будет поступать от пожертвований меценатов.
Напомним, что работы над строительством мечети Ар-Рахим ведутся с 2007 года. В феврале этого года экс-чиновник из Башкирии обратился к раису Татарстана с просьбой достроить мечеть. А меньше чем через месяц с минарета Ар-Рахим сдуло купол, восстановить который должны в течение двух недель. Глава Башкирии после случившегося сообщал, что пока средств на строительство мечети в бюджете республики нет. Однако было отмечено, что строительство мечети Ар-Рахим буде завершено.