Среднемесячная температура превысит норму на 40% территории России

Однако, в некоторых регионах, таких как Ярославская, Тверская, Вологодская, Новгородская области, прогнозируется более высокая осадковая активность, чем обычно. В то же время, на востоке Якутии, Чукотке, Камчатке, в Новосибирской и Кемеровской областях, а также в Алтайском крае ожидается дефицит осадков по сравнению с нормой.