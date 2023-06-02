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Published Сегодня, 08:09

Modified Сегодня, 08:09

Updated Сегодня, 08:09

Среднемесячная температура превысит норму на 40% территории России

2 июня 2023, 08:09
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил о прогнозируемом резком повышении среднемесячной температуры в июне на большей части территории России. По данным Вильфанда, ожидается, что среднемесячная температура превысит норму на 40% территории страны.

Наиболее существенное повышение температуры ожидается в Приволжском, Уральском федеральных округах и Западной Сибири, тянущихся от Волги до западных границ Якутии. Роман Вильфанд подчеркнул, что июнь станет очень теплым на этой огромной территории, пишут Известия.

Однако, в некоторых регионах, таких как Ярославская, Тверская, Вологодская, Новгородская области, прогнозируется более высокая осадковая активность, чем обычно. В то же время, на востоке Якутии, Чукотке, Камчатке, в Новосибирской и Кемеровской областях, а также в Алтайском крае ожидается дефицит осадков по сравнению с нормой.

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