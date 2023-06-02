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Published Сегодня, 10:23

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Updated Сегодня, 10:26

Скончалась французская джиу-джитсуистка и серебряный призер ЧМ-2022

2 июня 2023, 10:23
На 32-м году жизни скончалась Сандра Бади, французская джиу-джитсуистка и серебряный призер Чемпионата мира по джиу-джитсу 2022 года.

Клуб Soumoulou, за который выступала спортсменка, заявил: «Уход Бади оставил огромную пустоту, она была значимой фигурой для нас».

По информации Inside the Games, причиной смерти Сандры Бади стала остановка сердца, пишет RT.

На Чемпионате мира 2022 года в Абу-Даби она завоевала серебряную медаль в весовой категории до 48 кг.

Ранее было сообщено о смерти Евгения Хацея, бывшего хоккеиста и менеджера «Авангарда», на 47-м году жизни.

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