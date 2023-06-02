Скончалась французская джиу-джитсуистка и серебряный призер ЧМ-2022

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
Клуб Soumoulou, за который выступала спортсменка, заявил: «Уход Бади оставил огромную пустоту, она была значимой фигурой для нас».
По информации Inside the Games, причиной смерти Сандры Бади стала остановка сердца, пишет RT.
На Чемпионате мира 2022 года в Абу-Даби она завоевала серебряную медаль в весовой категории до 48 кг.
Ранее было сообщено о смерти Евгения Хацея, бывшего хоккеиста и менеджера «Авангарда», на 47-м году жизни.