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Posted Сегодня, 13:21

Published Сегодня, 13:21

Modified Сегодня, 13:22

Updated Сегодня, 13:22

Синоптик прогнозирует холодные выходные в Москве

2 июня 2023, 13:21
Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета, Анатолий Цыганков, рассказал RT о погоде, ожидаемой в столице на выходные дни.

«Прогноз на ближайшие дни не слишком радостный. До 10 июня погода будет нестабильной. Сегодня будет тепло, до +26 °C. Днем ожидается прохождение холодного фронта, возможны грозы ночью. Завтра температура снизится до +14…+15 °C», — поделился синоптик.

Он также отметил, что в ночь на воскресенье возможны заморозки в низких местах, и температура опустится до -1 °C, пишет RT.

«Днем будет немного теплее, но всё же сохранится весенняя прохлада. Максимальная температура составит +18 °C. На следующей неделе ожидается потепление», — добавил Цыганков.

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