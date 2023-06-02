Синоптик прогнозирует холодные выходные в Москве

Posted Сегодня, 13:21
Published Сегодня, 13:21
Modified Сегодня, 13:22
Updated Сегодня, 13:22
«Прогноз на ближайшие дни не слишком радостный. До 10 июня погода будет нестабильной. Сегодня будет тепло, до +26 °C. Днем ожидается прохождение холодного фронта, возможны грозы ночью. Завтра температура снизится до +14…+15 °C», — поделился синоптик.
Он также отметил, что в ночь на воскресенье возможны заморозки в низких местах, и температура опустится до -1 °C, пишет RT.
«Днем будет немного теплее, но всё же сохранится весенняя прохлада. Максимальная температура составит +18 °C. На следующей неделе ожидается потепление», — добавил Цыганков.