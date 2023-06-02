РЭО: В Запорожье и Херсонской области появятся новые объекты по обращению с ТКО

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:15
Updated Сегодня, 12:15
Создание объектов согласуется с концепциями развития отрасли обращения с ТКО для этих регионов, разработанными РЭО, информирует издание rostovgazeta.ru.
Строительство херсонских КПО запланировано на 2026–2028 годы. Объекты возведут в трех муниципалитетах области — Каховском, Скадовском и Геническом районах. Остальные два комплекса будут находиться в Запорожской области — под Бердянском и Мелитополем. Такой информацией поделился гендиректор компании «РЭО» Денис Буцаев.
Концепции отраслевого развития РЭО сейчас находятся на согласовании с министерствами природных ресурсов и экологии субъектов, где планируется строительство КПО. Положения концепций базируются на дорожных картах, которые ранее были подписаны между оператором и региональными министерствами.
Мероприятия в рамках концепций ориентированы на период до 2030 года. К этому сроку необходимо обеспечить достижение показателей отрасли обращения с ТКО, которые устанавливает Указ Президента РФ В. В. Путина № 474 «О национальных целях развития РФ на период до 2030 года», действующий с 21 июля 2020 года. Об этом сообщил замгендиректора РЭО по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Алексей Макрушин.