РЭО: В Запорожье и Херсонской области появятся новые объекты по обращению с ТКО

Мероприятия в рамках концепций ориентированы на период до 2030 года. К этому сроку необходимо обеспечить достижение показателей отрасли обращения с ТКО, которые устанавливает Указ Президента РФ В. В. Путина № 474 «О национальных целях развития РФ на период до 2030 года», действующий с 21 июля 2020 года. Об этом сообщил замгендиректора РЭО по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Алексей Макрушин.