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РЭО: В Запорожье и Херсонской области появятся новые объекты по обращению с ТКО

2 июня 2023, 12:15
Фото: 1MI
Пять новых современных отходоперерабатывающих комплексов построят в Запорожской и Херсонской областях. По плану предприятия начнут работать до конца 2028 года.

Создание объектов согласуется с концепциями развития отрасли обращения с ТКО для этих регионов, разработанными РЭО, информирует издание rostovgazeta.ru.

Строительство херсонских КПО запланировано на 2026–2028 годы. Объекты возведут в трех муниципалитетах области — Каховском, Скадовском и Геническом районах. Остальные два комплекса будут находиться в Запорожской области — под Бердянском и Мелитополем. Такой информацией поделился гендиректор компании «РЭО» Денис Буцаев.

Концепции отраслевого развития РЭО сейчас находятся на согласовании с министерствами природных ресурсов и экологии субъектов, где планируется строительство КПО. Положения концепций базируются на дорожных картах, которые ранее были подписаны между оператором и региональными министерствами.

Мероприятия в рамках концепций ориентированы на период до 2030 года. К этому сроку необходимо обеспечить достижение показателей отрасли обращения с ТКО, которые устанавливает Указ Президента РФ В. В. Путина № 474 «О национальных целях развития РФ на период до 2030 года», действующий с 21 июля 2020 года. Об этом сообщил замгендиректора РЭО по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Алексей Макрушин.

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