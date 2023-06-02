РЭО: В рамках соглашений 2023 года в России построят 6,7 млн мощностей по обработке

Гендиректор РЭО обратил внимание, что объем ежегодно образуемой массы твердых коммунальных отходов в России составляет примерно пятьдесят миллионов тонн, из которых половина — упаковка и тара. За последнее время во вторичный оборот было вовлечено 11,9 процента образованной массы ТКО. Такой показатель почти в два раза больше установленной цели. Денис Буцаев отметил, что это результат работы новых мощностей по обработке, утилизации и размещению ТКО. В 2023 году состоялось подписание еще 23 инвестиционных и концессионных соглашений о создании 6,7 миллиона тонн мощностей по обработке ТКО. Комплексы построят в семнадцати регионах. Реализация инвестпроектов будет осуществляться с использованием разных видов поддержки. Свой вклад в развитие отраслевой инфраструктуры внесет и Российский экологический оператор.