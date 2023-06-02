РЭО: В рамках соглашений 2023 года в России построят 6,7 млн мощностей по обработке

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
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Updated Сегодня, 10:16
О проектах по строительству новых отходоперерабатывающих комплексов сообщил в своем докладе глава Российского экологического оператора Денис Буцаев на общественном совете при Минприроды РФ, сообщает inkazan.ru.
Гендиректор РЭО обратил внимание, что объем ежегодно образуемой массы твердых коммунальных отходов в России составляет примерно пятьдесят миллионов тонн, из которых половина — упаковка и тара. За последнее время во вторичный оборот было вовлечено 11,9 процента образованной массы ТКО. Такой показатель почти в два раза больше установленной цели. Денис Буцаев отметил, что это результат работы новых мощностей по обработке, утилизации и размещению ТКО. В 2023 году состоялось подписание еще 23 инвестиционных и концессионных соглашений о создании 6,7 миллиона тонн мощностей по обработке ТКО. Комплексы построят в семнадцати регионах. Реализация инвестпроектов будет осуществляться с использованием разных видов поддержки. Свой вклад в развитие отраслевой инфраструктуры внесет и Российский экологический оператор.
Глава РЭО в своем докладе обратил внимание на роль цифровизации в развитии отрасли по обращению с отходами. Также Буцаев подчеркнул важность работы по привлечению молодежи к проведению экологических мероприятий, в том числе просветительского характера. Большое значение для отраслевого развития играют зеленые облигации, развитие системы раздельного сбора мусора и совершенствование механизма расширенной ответственности производителя (РОП).
Как напомнила исполнительный директор ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» Валерия Гулимова, федеральный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» реализуется в рамках национального проекта «Экология». Каждое звено этой системы должно четко работать в рамках своих задач и обязанностей. Проблемы, которые систематически возникают, должны решаться с помощью отраслевых министерств, например таких, как Минтранс РФ, отметила Гулимова.
На важность федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» обратил внимание директор по технологиям ППК «РЭО» Олег Шияновский. Проект предусматривает строительство экопромышленных парков (ЭПП) на территории Подмосковья, Ленинградской области, в Приморье, Ставропольском и Краснодарском краях, а также в Новосибирской, Челябинской и Нижегородской областях. Всего — восемь парков.
Запуск новых комплексов повлечет за собой необходимость трудоустройства 11 346 новых сотрудников. Благодаря ЭПП к 2030 году в хозяйственный оборот будет вовлекаться до 1,1 миллиона тонн вторсырья, рассказал Шияновский.