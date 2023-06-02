Президенты Таджикистана и Киргизии обсудили делимитацию общей границы

В ходе встречи на саммите Центральная Азия — ЕС, который проходил в городе Чолпон-Ата (Киргизия), президенты Таджикистана и Киргизии, Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров, обсудили вопросы делимитации и демаркации общей границы между двумя странами.