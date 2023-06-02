Президенты Таджикистана и Киргизии обсудили делимитацию общей границы

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу таджикского лидера.
В сообщении отмечается, что президенты выразили удовлетворение достигнутыми результатами в согласовании проектной линии государственной границы, которая имеет протяженность около 626 километров, и за последние полтора года удалось описать 102 километра границы, пишет RT.
Оба лидера подтвердили важность сохранения дружественных и добрососедских отношений между Таджикистаном и Киргизией.