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Published Сегодня, 13:31

Modified Сегодня, 13:32

Updated Сегодня, 13:32

Президенты Таджикистана и Киргизии обсудили делимитацию общей границы

2 июня 2023, 13:31
В ходе встречи на саммите Центральная Азия — ЕС, который проходил в городе Чолпон-Ата (Киргизия), президенты Таджикистана и Киргизии, Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров, обсудили вопросы делимитации и демаркации общей границы между двумя странами.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу таджикского лидера.

В сообщении отмечается, что президенты выразили удовлетворение достигнутыми результатами в согласовании проектной линии государственной границы, которая имеет протяженность около 626 километров, и за последние полтора года удалось описать 102 километра границы, пишет RT.

Оба лидера подтвердили важность сохранения дружественных и добрососедских отношений между Таджикистаном и Киргизией.

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