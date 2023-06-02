Происходящее в мечети Ар-Рахим в Уфе удивило горожан

Днем ранее глава ДУМ РБ Айнур Биргалин сообщил Mkset, когда на строящейся уже более десяти лет мечети будет повторно установлен снесённый ветром купол одного из минаретов. По его словам, купол в разобранном виде будет доставлен в Уфу в течение полутора-двух недель.