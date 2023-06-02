Происходящее в мечети Ар-Рахим в Уфе удивило горожан

Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
Modified Сегодня, 10:10
Updated Сегодня, 10:10
Днем ранее глава ДУМ РБ Айнур Биргалин сообщил Mkset, когда на строящейся уже более десяти лет мечети будет повторно установлен снесённый ветром купол одного из минаретов. По его словам, купол в разобранном виде будет доставлен в Уфу в течение полутора-двух недель.
Напомним, купол с минарета мечети Ар-Рахим снесло в середине марта этого года. По одной из версий, причиной падения купола стал шквалистый ветер. Однако позднее глава ДУМ РБ заявил, что падение могло произойти, в том числе из-за инженерного просчета.