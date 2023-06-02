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Published Сегодня, 08:57

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Происходящее в мечети Ар-Рахим в Уфе удивило горожан

2 июня 2023, 08:57
Фото: 1MI

В мечети Ар-Рахим в Уфе впервые прозвучал азан — призыв ко всеобщей молитве

Оповещение о наступлении времени намаза теперь будет звучать из мечети каждую пятницу в 13:30

Днем ранее глава ДУМ РБ Айнур Биргалин сообщил Mkset, когда на строящейся уже более десяти лет мечети будет повторно установлен снесённый ветром купол одного из минаретов. По его словам, купол в разобранном виде будет доставлен в Уфу в течение полутора-двух недель.

Видео: "Подслушано в Башкирии"

Напомним, купол с минарета мечети Ар-Рахим снесло в середине марта этого года. По одной из версий, причиной падения купола стал шквалистый ветер. Однако позднее глава ДУМ РБ заявил, что падение могло произойти, в том числе из-за инженерного просчета.

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