Мусоровозы не пускают на полигон ТКО, куда они должны сводить мусор из Агидели

Полигон ТКО в Агидели принадлежит администрации города. До конца 2022 года он был в аренде у «Дюртюлимелиоводстроя» и проблем с вывозом мусора не возникало. Администрация в одностороннем порядке не продлила договор аренды, хотя по закону регоператор имеет приоритетное право на его аренду. Поэтому с 1 июня на въезде на полигон висит амбарный замок, мусоровозы не могут заехать на него, чтобы выгрузить мусор. Везти мусор на другие свалки, вопреки региональной схемы, им запрещено по закону, за это предусмотрены крупные штрафы.