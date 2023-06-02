Мусоровозы не пускают на полигон ТКО, куда они должны сводить мусор из Агидели

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
Modified Сегодня, 07:34
Updated Сегодня, 07:34
С 1 июня мусоровозы регоператора «Дюртюлимелиоводстрой», который обслуживает эту территорию, перестали пускать на местный полигон ТКО. По региональной схеме вывоза мусора, утвержденной минэкологии республики, из Агидели можно свозить отходы только на этот полигон. Согласно закону, делать это может только регоператор, выигравший конкурс. Если ситуация не изменится, в городе произойдет мусорный коллапс.
Полигон ТКО в Агидели принадлежит администрации города. До конца 2022 года он был в аренде у «Дюртюлимелиоводстроя» и проблем с вывозом мусора не возникало. Администрация в одностороннем порядке не продлила договор аренды, хотя по закону регоператор имеет приоритетное право на его аренду. Поэтому с 1 июня на въезде на полигон висит амбарный замок, мусоровозы не могут заехать на него, чтобы выгрузить мусор. Везти мусор на другие свалки, вопреки региональной схемы, им запрещено по закону, за это предусмотрены крупные штрафы.
В настоящее время отказ продлить договор оспаривается в суде, но это процесс не быстрый. В ближайшее время регоператор намерен ходатайствовать о принятии обеспечительных мер до вступления в силу окончательного решения. Примет во внимание суд это ходатайство или нет, а мусор образуется каждый день — что с ним будут делать?
В компании полагают, что эта ситуация напрямую связана с выдавливанием из Башкирии «Дюртюлимелиоводстроя» (входит в федеральную ГК «Мехуборка»). Эти попытки начались еще в 2019 году, хотя за это время убрать регоператора, который выиграл конкурс на обслуживание северо-запада республики, законными методами не получилось. Поэтому в компании не исключают, что в ход могут идти и такие методы.
Напомним, что это не первый инцидент с регоператором за последнее время. Неделю назад в Дюртюлинском районе горела свалка ТКО «Дюртюлимелиоводстроя», горение полностью не ликвидировали до сих пор. В компании считают это умышленным поджогом, сотрудники нашли дыру в заборе, через которую, как предполагается, проник злоумышленник. Регоператор опасается новых пожаров и на других своих полигонах.
Тем временем в администрации Бирского района предприниматели получили шаблоны для жалоб в Следственный комитет на неудовлетворительное оказание услуг по вывозу мусора. Представители регоператора считают, что это может саботировать работу компании, поскольку по каждому обращению следователям придется проводить проверку, а это — отвлечение сотрудников от работы, как следствие — срывы графиков вывоза мусора из городов и районов. В «Дюртюлимелиоводстрой» подчеркивают, что серьезных нарушений у компании нет — она уже пережила десятки, если ни сотни таких проверок.
Редакция Mkset направила запросы в министерство экологии РБ и администрацию Агидели с просьбой прокомментировать ситуацию с агидельским полигоном ТКО. Продолжаем следить за развитием событий.