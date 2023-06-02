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Грозы и жара до +33: какая погода ждет жителей Башкирии в первые летние выходные

2 июня 2023, 03:36

В Башкирии в выходные ожидается до 33 градусов и дожди с грозами

Начиная с пятницы и до самого конца выходных на территории республики ожидается жаркая погода с осадками, сообщает Башгидрометцентр

Так, в пятницу, 2 июня, температура воздуха днем составит +24, +29°, на юге региона столбики термометров покажут до +33°. Местами ожидаются кратковременные дожди и грозы, помимо этого в отдельных районах синоптики прогнозируют шквалистое усиление ветра.

В ночь на субботу, 3 июня, температура воздуха по республике ожидается в пределах от +13 до +18°, однако на северо-западе возможно похолодание до +8°. Днем температура воздуха ожидается несколько ниже, чем в пятницу +22, +27° и до +32° по югу республики. Как и днем ранее, в республике ожидаются дожди с грозами.

В воскресенье, 4 июня, температура воздуха ночью останется без существенных изменений +13, +18°, по северо-западу до +8°. Днем воздух прогреется до +22, +27°, на юге теплее — до +32°. Местами вновь пройдут кратковременные дожди и грозы. Как в субботу, так и воскресенье, ожидается юго-западный, западный умеренный ветер с порывами до сильного.

Многие жители республики меж тем с нетерпением ждали наступления лета, чтобы отправиться в отдых. Одним из наиболее популярных курортных направлений внутри страны для жителей Башкирии уже много лет остается Соль-Илецк с его озерами, которым приписывают целительные свойства. Здесь Mkset рассказывал, какая погода ожидается на курорте в начале июня, а здесь — в какую сумму обойдется поездка.

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