Грозы и жара до +33: какая погода ждет жителей Башкирии в первые летние выходные

В ночь на субботу, 3 июня, температура воздуха по республике ожидается в пределах от +13 до +18°, однако на северо-западе возможно похолодание до +8°. Днем температура воздуха ожидается несколько ниже, чем в пятницу +22, +27° и до +32° по югу республики. Как и днем ранее, в республике ожидаются дожди с грозами.