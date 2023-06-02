Гроза в Уфе, запрет дронов, смертельная лихорадка и строительство мечети Ар-Рахим

Posted Сегодня, 16:12
Published Сегодня, 16:12
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Updated Сегодня, 16:14
Рабочая неделя в Уфе началась с сильной грозы, в результате которой падали деревья, столбы и дымоходы с многоэтажек.
Так, на тропе здоровья около четырех часов дня на женщину с шестилетним ребенком рухнуло дерево. Пострадавшим потребовалась помощь медиков, они были доставлены в лечебное учреждение. Между тем, следователи проводят доследственная проверка проводится по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Уже вечером в микрорайоне «Сосны» в Уфе с крыши многоэтажного дома упал дымоход на припаркованный рядом автомобиль. Видеозапись произошедшего публикуют очевидны в социальных сетях. На кадрах видно, как часть кровли приземляется на крышу автомобиля. К слову, рядом также припаркованы еще три автомобиля, которые, судя по кадрам, не пострадали. Ситуация находится на контроле у администрации, в ближайшее время запланированы работы по восстановлению дымохода. Владельцу автомобиля также обещали возместить причинённый ущерб.
Полёты любых беспилотников запрещены на всей территории Башкирии. Об этом сегодня, 30 мая, на брифинге напомнил заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан Ирек Сагитов. Жителям республики, в случае если те заметят в небе нечто подозрительное, Сагитов рекомендует незамедлительно уведомить об этом полицию или сообщить по номеру телефона 112.
Уфимец вернулся с отдыха домой и привез с собой смертельную лихорадку. В Уфе зафиксирован первый за 2023 года случай заболевания лихорадкой Денге. Как сообщили в региональном Роспотребнадзоре, горожанин вернулся с отдыха из ОАЭ и почувствовал недомогание, повышение температуры и головную боль. Подчеркивается, что вирус не передается от человека к человеку. Заразиться лихорадкой Денге можно при укусе комарами, которые обитают в тропических странах.
Кварталы для захоронения участников СВО из Башкирии появятся на двух кладбищах Уфы. Депутаты горсовета проголосовали за создание на двух уфимских кладбищах почетных кварталов для захоронения участников спецоперации. По данным издания, подобные кварталы появятся на Южном и Северном кладбищах Уфы, определять места будут городские власти. Сегодня также стало известно о том, что власти намерены установить на Северном кладбище новую мусорную площадку для ТКО за 5,9 миллиона рублей.
Mkset побывал в Туймазинской ЦРБ, в здании и во дворе которой ранее провели косметический ремонт. На территории медучреждения имеются явные проблемы с поломанными и вырванными бордюрами решили побелкой, в каких-то местах приходится собирать даже мозаику из расколотого камня. Подробнее в репортаже Mkset.
Снесенный ранее сильным порывом ветра купол одного из минаретов строящейся уже более десяти лет мечети Ар-Рахим доставят в Уфу по частям, а позже приступят к работам по его установке. По словам главы ДУМ РБ, новый купол на минарет планируется установить примерно через полторы-две недели. Он также отметил, что купол в разобранном виде был направлен в Уфу днем ранее и прибудет в башкирскую столицу в скором времени.
В пятницу же и. о. министра строительства и архитектуры РБ сообщил о возобновлении строительства мечети. На данный момент вокруг сооружения начались работы по благоустройству, строительную площадку огораживают. Само строительство будет завершено «в максимально короткие сроки». Кроме того, в мечети впервые прозвучал азан, оповещение о наступлении времени намаза теперь будет звучать из мечети каждую пятницу в 13:30.
В Уфе у Дворца спорта набирает обороты очередной скандал из-за решения демонтировать все ярмарочные павильоны. Основанием для сноса послужил рейд сотрудников МЧС РБ, который показал, что павильоны не соответствуют правилам пожарной безопасности. Арендаторов, по информации администрации Октябрьского района Уфы, предупредили о выселении еще месяц назад и они уже якобы приступили к переезду. Однако далеко не все оказались согласны переезжать. Продавцы и владельцы торговых точек требуют оставить павильоны и дать им доработать до 30 июня.
В Уфе по решению суда арестованы активы «Госстроя» и Кирилла Бадикова. Арбитражный суд Башкирии арестовал имущество и счета компании «Госстрой-Менеджмент» и ее гендиректора Кирилла Бадикова на сумму 371,5 млн рублей. Предприниматель находится в СИЗО в статусе обвиняемого по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает РБК-Уфа.