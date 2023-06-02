Дерзко ограбивших магазин электроники в Уфе задержали в соседнем регионе

Posted Сегодня, 05:19
Published Сегодня, 05:19
Modified Сегодня, 05:21
Updated Сегодня, 05:21
Как сообщает тг-канал, в преступный сговор вступили трое мужчин: двое из них занимались непосредственно ограблением — вооруженные пистолетом и перцовым баллончиком они ворвались в магазин. Третий соучастник выполнял роль водителя и в этот момент ожидал их за рулем автомобиля.
Отмечается, что через несколько дней после дела по анонимной наводке силовики взяли близнецов — они были невиновны. Настоящий грабителей удалось найти и задержать в Казани. Один из них, судимый ранее, уже признался в содеянном. В настоящий момент продолжаются поиски третьего соучастника ограбления.