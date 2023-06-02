Дерзко ограбивших магазин электроники в Уфе задержали в соседнем регионе

Отмечается, что через несколько дней после дела по анонимной наводке силовики взяли близнецов — они были невиновны. Настоящий грабителей удалось найти и задержать в Казани. Один из них, судимый ранее, уже признался в содеянном. В настоящий момент продолжаются поиски третьего соучастника ограбления.