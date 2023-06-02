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Дерзко ограбивших магазин электроники в Уфе задержали в соседнем регионе

2 июня 2023, 05:19
Фото: 1MI

Мужчин, ограбивших магазин техники в Уфе на 5 млн рублей, нашли в соседнем регионе

Двоих мужчин, которые в конце апреля, проникнув в магазин электроники в микрорайоне Сипайлово, забрали наличные и технику со склада, задержали в столице республики Татарстан, сообщает Mash Batash

Как сообщает тг-канал, в преступный сговор вступили трое мужчин: двое из них занимались непосредственно ограблением — вооруженные пистолетом и перцовым баллончиком они ворвались в магазин. Третий соучастник выполнял роль водителя и в этот момент ожидал их за рулем автомобиля.

Отмечается, что через несколько дней после дела по анонимной наводке силовики взяли близнецов — они были невиновны. Настоящий грабителей удалось найти и задержать в Казани. Один из них, судимый ранее, уже признался в содеянном. В настоящий момент продолжаются поиски третьего соучастника ограбления.

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