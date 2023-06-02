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Депутаты Башкирии разрешат суррогатное материнство одиноким женщинам

2 июня 2023, 03:20
Фото: 1MI

Депутаты Курултая приняли в первом чтении закон о суррогатом материнстве в Башкирии

Законопроект включает в себя запрет на использование технологии иностранцами. Пользоваться ей смогут только состоящие в браке граждане России, которые не могут иметь детей по медпоказаниям, а также одинокие женщины, которые не могут иметь детей по состоянию здоровья, сообщает пресс-служба Курултая

Помимо этого законодательная инициатива призвана урегулировать вопрос о признании родительства в случае расторжения брака. Так, в случае развода или признании союза мужчины и женщины недействительным, то состоявшие в браке могут быть указаны в качестве родителей ребенка суррогатной матери только при наличии её согласия и по соответствующему решению судебных инстанций. Одобрение женщины, ставшей биологической матерью ребенка, также потребуется, если супруги сменят гражданство или одного из них не станет.

Спикер Курултая Константин Толкачев в своем комментарии отметил, что данный законопроект призван защищать интересы детей. По его мнению, отсутствие четкой правовой регламентации суррогатного материнства может послужить поводом для различных злоупотреблений.

Напомним, ранее стало известно, что региональное Госсобрание вновь займется доработкой законопроекта о запрете пропаганды чайлдфри среди несовершеннолетних. Ранее законопроект уже дважды представляли в Госдуме, однако оба раза она была отклонена. Примечательно, что при дальнейшей доработке законопроекта депутаты планируют учесть позицию религиозных конфессий. Отметим, что ранее против законодательной инициативы выступил патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.

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