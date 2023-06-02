Депутаты Башкирии разрешат суррогатное материнство одиноким женщинам

Помимо этого законодательная инициатива призвана урегулировать вопрос о признании родительства в случае расторжения брака. Так, в случае развода или признании союза мужчины и женщины недействительным, то состоявшие в браке могут быть указаны в качестве родителей ребенка суррогатной матери только при наличии её согласия и по соответствующему решению судебных инстанций. Одобрение женщины, ставшей биологической матерью ребенка, также потребуется, если супруги сменят гражданство или одного из них не станет.