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Updated Сегодня, 08:44

Депутат Алтая приговорен к 8,5 годам колонии за изнасилование ребенка

2 июня 2023, 08:36
Депутат государственного собрания Алтая был признан виновным в изнасиловании 14-летней племянницы своей супруги и получил приговор в виде 8,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Информацию об этом сообщило региональное отделение Следственного комитета, пишет RT.

Согласно расследованию, инцидент произошел в конце 2019 года в городе Барнауле. По данным следствия, депутат совершил изнасилование несовершеннолетней девочки, и лишь спустя два года она решилась рассказать о произошедшем.

Суд принял во внимание собранные следствием достаточные доказательства и вынес приговор, основываясь на представленных фактах. Депутату государственного собрания Алтая было назначено 8,5 лет заключения в колонии строгого режима.

Это не первый случай, связанный с уголовными делами в отношении депутатов. Ранее сообщалось о приговоре бывшего депутата Минусинского районного совета, который был признан виновным в организации убийства главного редактора газеты «ТОН-М» и приговорен к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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