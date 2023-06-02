Депутат Алтая приговорен к 8,5 годам колонии за изнасилование ребенка

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
Modified Сегодня, 08:44
Updated Сегодня, 08:44
Информацию об этом сообщило региональное отделение Следственного комитета, пишет RT.
Согласно расследованию, инцидент произошел в конце 2019 года в городе Барнауле. По данным следствия, депутат совершил изнасилование несовершеннолетней девочки, и лишь спустя два года она решилась рассказать о произошедшем.
Суд принял во внимание собранные следствием достаточные доказательства и вынес приговор, основываясь на представленных фактах. Депутату государственного собрания Алтая было назначено 8,5 лет заключения в колонии строгого режима.
Это не первый случай, связанный с уголовными делами в отношении депутатов. Ранее сообщалось о приговоре бывшего депутата Минусинского районного совета, который был признан виновным в организации убийства главного редактора газеты «ТОН-М» и приговорен к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима.