Депутат Алтая приговорен к 8,5 годам колонии за изнасилование ребенка

Это не первый случай, связанный с уголовными делами в отношении депутатов. Ранее сообщалось о приговоре бывшего депутата Минусинского районного совета, который был признан виновным в организации убийства главного редактора газеты «ТОН-М» и приговорен к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима.