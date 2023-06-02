«Чем травят?»: жители Уфы сообщили о резком запахе химии в городе

Posted Сегодня, 03:56
Published Сегодня, 03:56
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Updated Сегодня, 03:56
— На ул. Российская, Львовская тоже жуткий запах, и так каждый год, кто несёт ответственность??? — Тошнотворный запах стоит на проспекте Октября в районе огруг Галле! Чем травят? — и много других, — гласит цитата в телеграм-канале «Пульс Уфы, РБ, РФ».
Помимо этого уфимцы отмечают, что тошнотворный запах химии можно услышать и на улицах Зорге и Айской.
С просьбой прокомментировать данную ситуацию Mkset обратился в пресс-службу регионального Минэкологии. Мы опубликуем ответ сразу после получения.
Напомним, что на неприятный запах в воздухе ранее массово жаловались жители Черниковки. По их словам, каждую ночь они вынуждены буквально задыхаются от запаха химии, однако власти не принимают никаких заметных мер. В Минэкологии жителям микрорйона заявили, что у ведомства нет оснований для проведения проверки.