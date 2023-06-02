«Чем травят?»: жители Уфы сообщили о резком запахе химии в городе

— На ул. Российская, Львовская тоже жуткий запах, и так каждый год, кто несёт ответственность??? — Тошнотворный запах стоит на проспекте Октября в районе огруг Галле! Чем травят? — и много других, — гласит цитата в телеграм-канале «Пульс Уфы, РБ, РФ».