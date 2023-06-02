«Башнефть» построила в Башкирии более 10 крупных объектов для детей

Posted Сегодня, 06:10
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Так, в столице республики реконструирован лесотехнический техникум, в котором обучается 1200 студентов. В корпусах и учебных кабинетах проведен капитальный ремонт, обновлены все системы жизнеобеспечения и пожарной безопасности, заменена кровля, установлены новые окна и двери. Компьютерный кабинет укомплектован современной техникой. В рамках реконструкции здесь построили новый спортзал, обновлен актовый зал. Также в числе обновленных объектов в Уфе — нейростудия для детей при центре абилитации «Любимый малыш». Здесь ежедневно занимаются более 50 маленьких пациентов. Отметим, что центр абилитации и нейростудия — уникальные медицинские учреждения, играющие важную роль в работе с особенными детьми. Также башкирские нефтяники помогли с капитальным ремонтом спортзала лицея №62, где открыт единственный в городе «Роснефть-класс» проекта «Школа — вуз — предприятие» (система довузовской подготовки и профессиональной ориентации школьников — прим. ред.).
Благодаря помощи башкирских нефтяников в городе Дюртюли появился скейт-парк мирового уровня. За короткое время место стало центром притяжения горожан и райдеров со всей республики.
В Нефтекамске «Башнефть» помогла построить спортивный стадион при нефтяном колледже, где обучаются более 2,5 тыс. человек. Стадион оснащен открытыми многофункциональными площадками для занятий футболом, волейболом и баскетболом. Дополнительно здесь обустроена современная площадка для воркаута с безопасным прорезиненным покрытием. Также в этом городе восстановлена полилингвальная школа-интернат на 300 мест. Здание площадью 2,3 тыс. кв. м — опорная площадка по развитию лингвистического образования не только для Нефтекамска, но и для десятков других населенных пунктов республики.
Кроме того, в регионе появились два новых детских сада — в Кушнаренковском и Татышлинском районах, они рассчитаны на 220 и 50 детей соответственно. Это новые двухэтажные здания, полностью оборудованные современной техникой и инвентарем. Здесь организованы уличные площадки с игровыми и спортивными зонами.
В Илишевском районе в детском оздоровительном лагере «Орленок» отремонтированы ранее сооруженные здания и построен новый двухэтажный спальный корпус, это позволило увеличить количество мест для проживания детей — с 48 до 264. 25-метровый бассейн с тремя плавательными дорожками стал крытым, при этом его чаша полностью заменена. Появилась и спортивная площадка для футбола, баскетбола, волейбола, занятий гимнастикой и другими видами спорта.
В селе Караяр (Караидельский район) построен новый ДК площадью более 800 кв. м. В нем есть актовый зал с оборудованием для кинопоказов, помещение для занятий хореографией, библиотека, выставочный зал. На базе ДК действуют драматическая, вокальная и танцевальная секции, а также кружок по интересам «Хозяюшка». ДК работает для более, чем 1500 жителей шести населенных пунктов.
В Благовещенском районе республике построены новые корпуса и площадки спортцентра «Уфимский сокол» для подготовки юных спортсменов. Спортивный центр работает в 7 смен по 450 человек в каждую. Каждый сезон «Уфимский Сокол» принимает около 3 тыс. детей — воспитанников спортивных школ по 62 видам спорта.
Добавим, что за последние три года предприятия «Роснефти» провели более 1000 мероприятий для детей. Значительные средства были направлены на строительство и реконструкцию спортивных, медицинских, образовательных, музыкальных и художественных учреждений, развитие детского и юношеского спорта, поддержку многодетным семьям, домам ребенка и социально-реабилитационным центрам. Сотрудники предприятий «Роснефти» активно участвуют в различных благотворительных всероссийских и региональных акциях, ориентированных на детей.