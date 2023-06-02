mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:10

Published Сегодня, 06:10

Modified Сегодня, 06:24

Updated Сегодня, 06:24

Изображение материала

«Башнефть» построила в Башкирии более 10 крупных объектов для детей

2 июня 2023, 06:10
В Башкирии на средства «Башнефти» (входит в структуру «Роснефти») построили и реконструировали более 10 крупных социальных объектов, ориентированных на детей. Все они отвечают современным техническим требованиям к комфорту и безопасности. Об этом рассказали в «Роснефти» в День защиты детей.

Так, в столице республики реконструирован лесотехнический техникум, в котором обучается 1200 студентов. В корпусах и учебных кабинетах проведен капитальный ремонт, обновлены все системы жизнеобеспечения и пожарной безопасности, заменена кровля, установлены новые окна и двери. Компьютерный кабинет укомплектован современной техникой. В рамках реконструкции здесь построили новый спортзал, обновлен актовый зал. Также в числе обновленных объектов в Уфе — нейростудия для детей при центре абилитации «Любимый малыш». Здесь ежедневно занимаются более 50 маленьких пациентов. Отметим, что центр абилитации и нейростудия — уникальные медицинские учреждения, играющие важную роль в работе с особенными детьми. Также башкирские нефтяники помогли с капитальным ремонтом спортзала лицея №62, где открыт единственный в городе «Роснефть-класс» проекта «Школа — вуз — предприятие» (система довузовской подготовки и профессиональной ориентации школьников — прим. ред.).

Благодаря помощи башкирских нефтяников в городе Дюртюли появился скейт-парк мирового уровня. За короткое время место стало центром притяжения горожан и райдеров со всей республики.

В Нефтекамске «Башнефть» помогла построить спортивный стадион при нефтяном колледже, где обучаются более 2,5 тыс. человек. Стадион оснащен открытыми многофункциональными площадками для занятий футболом, волейболом и баскетболом. Дополнительно здесь обустроена современная площадка для воркаута с безопасным прорезиненным покрытием. Также в этом городе восстановлена полилингвальная школа-интернат на 300 мест. Здание площадью 2,3 тыс. кв. м — опорная площадка по развитию лингвистического образования не только для Нефтекамска, но и для десятков других населенных пунктов республики.

Нейростудия в УфеНейростудия в Уфе
Скейтпарк (Дюртюли)Скейтпарк (Дюртюли)
Стадион "Спартак" (Туймазы)Стадион "Спартак" (Туймазы)
Детский спорткомплекс "Сокол" (Благовещенский район)Детский спорткомплекс "Сокол" (Благовещенский район)
Нейростудия в Уфе
Фото: Башнефть

Кроме того, в регионе появились два новых детских сада — в Кушнаренковском и Татышлинском районах, они рассчитаны на 220 и 50 детей соответственно. Это новые двухэтажные здания, полностью оборудованные современной техникой и инвентарем. Здесь организованы уличные площадки с игровыми и спортивными зонами.

В Илишевском районе в детском оздоровительном лагере «Орленок» отремонтированы ранее сооруженные здания и построен новый двухэтажный спальный корпус, это позволило увеличить количество мест для проживания детей — с 48 до 264. 25-метровый бассейн с тремя плавательными дорожками стал крытым, при этом его чаша полностью заменена. Появилась и спортивная площадка для футбола, баскетбола, волейбола, занятий гимнастикой и другими видами спорта.

В селе Караяр (Караидельский район) построен новый ДК площадью более 800 кв. м. В нем есть актовый зал с оборудованием для кинопоказов, помещение для занятий хореографией, библиотека, выставочный зал. На базе ДК действуют драматическая, вокальная и танцевальная секции, а также кружок по интересам «Хозяюшка». ДК работает для более, чем 1500 жителей шести населенных пунктов.

В Благовещенском районе республике построены новые корпуса и площадки спортцентра «Уфимский сокол» для подготовки юных спортсменов. Спортивный центр работает в 7 смен по 450 человек в каждую. Каждый сезон «Уфимский Сокол» принимает около 3 тыс. детей — воспитанников спортивных школ по 62 видам спорта.

Добавим, что за последние три года предприятия «Роснефти» провели более 1000 мероприятий для детей. Значительные средства были направлены на строительство и реконструкцию спортивных, медицинских, образовательных, музыкальных и художественных учреждений, развитие детского и юношеского спорта, поддержку многодетным семьям, домам ребенка и социально-реабилитационным центрам. Сотрудники предприятий «Роснефти» активно участвуют в различных благотворительных всероссийских и региональных акциях, ориентированных на детей.

#Андрей Королев#Общество#Новости#Башкортостан
Подпишитесь
«Чем травят?»: жители Уфы сообщили о резком запахе химии в городе
Сегодня, 03:56
Депутаты Башкирии разрешат суррогатное материнство одиноким женщинам
Сегодня, 03:20
Сезон открыт: во сколько обойдется поездка в Соль-Илецк из Башкирии с 1 июня
Вчера, 06:16
Грозы и жара до +33: какая погода ждет жителей Башкирии в первые летние выходные
Сегодня, 03:36
«Ждём тебя»: уфимцы удивились новым платежкам за коммуналку
Вчера, 08:46
Сегодня вводится ограничение на трассах Башкирии
Вчера, 05:20