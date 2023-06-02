«Башнефть» построила в Башкирии более 10 крупных объектов для детей

Так, в столице республики реконструирован лесотехнический техникум, в котором обучается 1200 студентов. В корпусах и учебных кабинетах проведен капитальный ремонт, обновлены все системы жизнеобеспечения и пожарной безопасности, заменена кровля, установлены новые окна и двери. Компьютерный кабинет укомплектован современной техникой. В рамках реконструкции здесь построили новый спортзал, обновлен актовый зал. Также в числе обновленных объектов в Уфе — нейростудия для детей при центре абилитации «Любимый малыш». Здесь ежедневно занимаются более 50 маленьких пациентов. Отметим, что центр абилитации и нейростудия — уникальные медицинские учреждения, играющие важную роль в работе с особенными детьми. Также башкирские нефтяники помогли с капитальным ремонтом спортзала лицея №62, где открыт единственный в городе «Роснефть-класс» проекта «Школа — вуз — предприятие» (система довузовской подготовки и профессиональной ориентации школьников — прим. ред.).