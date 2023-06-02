Аэропорт Уфы выплатит 4,97 млн рублей за столкновение самолета с птицей

Как следует из материалов дела, самолет SuperJet 100, принадлежащий авиакомпании «Азимут» 29 сентября 2020 года столкнулся с птицей при выполнении взлета из уфимского аэропорта в Краснодар. В связи с обнаруженным на воздушном судне повышением вибрации правого двигателя капитан принял решение о возврате самолета на аэродром вылета. В рамках расследования по данному инциденту было выявлено, что столкновение с птицей произошло на этапе разбега при взлете и привело впоследствии к повреждению лопаток вентилятора.