Аэропорт Уфы выплатит 4,97 млн рублей за столкновение самолета с птицей

Posted Сегодня, 06:10
Published Сегодня, 06:10
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Updated Сегодня, 06:37
Как следует из материалов дела, самолет SuperJet 100, принадлежащий авиакомпании «Азимут» 29 сентября 2020 года столкнулся с птицей при выполнении взлета из уфимского аэропорта в Краснодар. В связи с обнаруженным на воздушном судне повышением вибрации правого двигателя капитан принял решение о возврате самолета на аэродром вылета. В рамках расследования по данному инциденту было выявлено, что столкновение с птицей произошло на этапе разбега при взлете и привело впоследствии к повреждению лопаток вентилятора.
Воздушное судно было застраховано в «АльфаСтраховании», страховщик выплатил авиакомпании возмещение. Позднее он обратился к уфимскому авиаузлу с досудебной претензией, а позднее — в суд. По мнению суда, международный аэропорт Уфы ненадлежащим образом выполнил обязательства в части орнитологического обеспечения полетов, что позднее стало причиной столкновения самолета с птицей.
Отметим, что в прошлом месяце в уфимском аэропорту произошло по меньшей мере семь различных инцидентов, связанных вылетом и приземлением воздушных судов. К примеру, у самолета, выполнявшего рейс Москва — Уфа обнаружили поломку после приземления в аэропорт назначения. После заруливания на стоянку ЭВС на ВС было зафиксировано не закрытие створок реверса. Подробнее об этом Mkset рассказывал здесь.