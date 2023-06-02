mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:10

Published Сегодня, 06:10

Modified Сегодня, 06:37

Updated Сегодня, 06:37

Изображение материала

Аэропорт Уфы выплатит 4,97 млн рублей за столкновение самолета с птицей

2 июня 2023, 06:10
Фото: 1MI

Суд оставил в силе взыскание 5 млн рублей с аэропорта Уфы за врезавшуюся в ВС птицу

Уфимский аэропорт не смог обжаловать в кассации взыскание 4,97 млн рублей в пользу компании «АльфаСтрахование» за столкновение самолета с птицей. Арбитражный суд Уральского округа в Екатеринбурге оставил в силе решение Арбитража Башкирии и определение апелляционной инстанции, сообщает РБК-Уфа

Как следует из материалов дела, самолет SuperJet 100, принадлежащий авиакомпании «Азимут» 29 сентября 2020 года столкнулся с птицей при выполнении взлета из уфимского аэропорта в Краснодар. В связи с обнаруженным на воздушном судне повышением вибрации правого двигателя капитан принял решение о возврате самолета на аэродром вылета. В рамках расследования по данному инциденту было выявлено, что столкновение с птицей произошло на этапе разбега при взлете и привело впоследствии к повреждению лопаток вентилятора.

Воздушное судно было застраховано в «АльфаСтраховании», страховщик выплатил авиакомпании возмещение. Позднее он обратился к уфимскому авиаузлу с досудебной претензией, а позднее — в суд. По мнению суда, международный аэропорт Уфы ненадлежащим образом выполнил обязательства в части орнитологического обеспечения полетов, что позднее стало причиной столкновения самолета с птицей.

Отметим, что в прошлом месяце в уфимском аэропорту произошло по меньшей мере семь различных инцидентов, связанных вылетом и приземлением воздушных судов. К примеру, у самолета, выполнявшего рейс Москва — Уфа обнаружили поломку после приземления в аэропорт назначения. После заруливания на стоянку ЭВС на ВС было зафиксировано не закрытие створок реверса. Подробнее об этом Mkset рассказывал здесь.

Читайте также:
С самолетом, летевшим в Уфу, произошел авиаинцидент: что обнаружили у суднаЭкипаж рейса Волгоград-Уфа сделал важное заявление и прервал вылетПилот рейса в Уфу сделал заявление на старте вылета и вернул самолет в аэропорт
#Азамат Нухов#Общество#Новости Уфы#Самолеты#Международный аэропорт#Аэропорт#Суд#Арбитражный суд
Подпишитесь
«Чем травят?»: жители Уфы сообщили о резком запахе химии в городе
Сегодня, 03:56
Депутаты Башкирии разрешат суррогатное материнство одиноким женщинам
Сегодня, 03:20
Сезон открыт: во сколько обойдется поездка в Соль-Илецк из Башкирии с 1 июня
Вчера, 06:16
Грозы и жара до +33: какая погода ждет жителей Башкирии в первые летние выходные
Сегодня, 03:36
«Ждём тебя»: уфимцы удивились новым платежкам за коммуналку
Вчера, 08:46
Сегодня вводится ограничение на трассах Башкирии
Вчера, 05:20