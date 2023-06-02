10 детей, пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону, выписаны из больницы

Напомним, что вечером 30 мая на Гребном канале произошло обрушение трибуны во время футбольного матча между школьными командами из Батайска и Ростова-на-Дону. В результате происшествия одна женщина погибла, а 36 человек пострадали, из которых 24 — дети.