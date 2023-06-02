mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:17

Published Сегодня, 13:17

Modified Сегодня, 13:18

Updated Сегодня, 13:18

10 детей, пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону, выписаны из больницы

2 июня 2023, 13:17
Министерство здравоохранения Ростовской области сообщило, что 10 детей, пострадавших при обрушении трибуны на Гребном канале «Дон», были выписаны из медицинских учреждений.

В настоящее время на стационарном лечении остаются 8 детей, пишет RT.

По информации РИА Новости, состояние шести детей оценивается как удовлетворительное, в то время как двое находятся в состоянии средней тяжести.

Напомним, что вечером 30 мая на Гребном канале произошло обрушение трибуны во время футбольного матча между школьными командами из Батайска и Ростова-на-Дону. В результате происшествия одна женщина погибла, а 36 человек пострадали, из которых 24 — дети.

Подпишитесь
Происходящее в мечети Ар-Рахим в Уфе удивило горожан
Сегодня, 08:57
В Уфе суд арестовал активы скандального застройщика на 370 млн рублей
Сегодня, 08:50
«Чем травят?»: жители Уфы сообщили о резком запахе химии в городе
Сегодня, 03:56
В ГИБДД Уфы прокомментировали ДТП с автобусами на бульваре Славы
Сегодня, 05:46
Аэропорт Уфы выплатит 4,97 млн рублей за столкновение самолета с птицей
Сегодня, 06:10
Грозы и жара до +33: какая погода ждет жителей Башкирии в первые летние выходные
Сегодня, 03:36