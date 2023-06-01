«Застукали с девочками»: в Башкирии газовика обвинили в педофилии

Сообщается, что в результате действий мужчины целая семья получила отравление угарным газом. Отравление ребенка было столь значительным, что он вскоре впал в кому, а спустя 11 дней скончался. Во время разбирательств следователи узнали о еще одном преступлении. Мужчину якобы заметили в компании несовершеннолетних девочек в салоне его авто.