mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:36

Published Сегодня, 10:36

Modified Сегодня, 10:38

Updated Сегодня, 10:38

Изображение материала

«Застукали с девочками»: в Башкирии газовика обвинили в педофилии

1 июня 2023, 10:36
Фото: 1MI

В Башкирии газовика, по вине которого погиб ребенок, обвинили в педофилии

В марте прошлого года ребенок смертельно отравился угарным газом. На сотрудника сотрудника газовой службы завели уголовное дело, однако в ходе расследования стали известны новые шокирующие детали биографии газовика, сообщает телеграм-канал «Честно говоря»

Сообщается, что в результате действий мужчины целая семья получила отравление угарным газом. Отравление ребенка было столь значительным, что он вскоре впал в кому, а спустя 11 дней скончался. Во время разбирательств следователи узнали о еще одном преступлении. Мужчину якобы заметили в компании несовершеннолетних девочек в салоне его авто.

В настоящий момент мужчина находится под арестом. Ему предъявлены обвинения по нескольким статьям УК РФ. Начато судебное разбирательство.

Mkset запросил комментарий в пресс-службе СК по Башкирии. Ответ будет опубликован после его получения. 

Читайте также:
В Уфе задержали педофила, который успел пристать к трем школьницамПриставал в лифте: в Уфе мужчину заподозрили в непристойностях со школьницейСемья из четырех человек отравилась угарным газом в БашкирииВ больнице скончался 12-летний мальчик, чья семья отравилась угарным газом в Башкирии
#Азамат Нухов#Убийство по неосторожности#Убийство#Педофилия#Педофил#Происшествия#Общество
Подпишитесь
«Идти некуда»: арендаторы скандальной ярмарки в Уфе выступили против сноса павильонов
Сегодня, 08:14
Глава ДУМ Башкирии раскрыл, когда заменят купол, упавший с мечети Ар-Рахим
Сегодня, 09:25
Сезон открыт: во сколько обойдется поездка в Соль-Илецк из Башкирии с 1 июня
Сегодня, 06:16
На фестиваль «Сердце Евразии» в Уфе власти потратят 13 миллионов
Сегодня, 09:12
«Ждём тебя»: уфимцы удивились новым платежкам за коммуналку
Сегодня, 08:46
Сегодня вводится ограничение на трассах Башкирии
Сегодня, 05:20