«Застукали с девочками»: в Башкирии газовика обвинили в педофилии

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
Сообщается, что в результате действий мужчины целая семья получила отравление угарным газом. Отравление ребенка было столь значительным, что он вскоре впал в кому, а спустя 11 дней скончался. Во время разбирательств следователи узнали о еще одном преступлении. Мужчину якобы заметили в компании несовершеннолетних девочек в салоне его авто.
В настоящий момент мужчина находится под арестом. Ему предъявлены обвинения по нескольким статьям УК РФ. Начато судебное разбирательство.
Mkset запросил комментарий в пресс-службе СК по Башкирии. Ответ будет опубликован после его получения.