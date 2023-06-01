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Владимир Путин направил видеообращение участникам фестиваля «Движение первых»

1 июня 2023, 15:11
Президент РФ Владимир Путин обратился к участникам фестиваля «Движение первых» посредством видеообращения. В нем он выразил уверенность, что данное мероприятие призвано стать ярким и запоминающимся праздником.

Как пишет издание newizv.ru, видеопослание было показано со сцены проходящего на ВДНХ мероприятия, приуроченного к Международному дню защиты детей.

«Рад приветствовать участников фестиваля „Движение первых“ и прежде всего поздравляю школьников, родителей, учителей, наставников с Международным днем защиты детей», — сказал президент.

Глава государства обратил внимание, что фестиваль, как и само «Движение первых», растет, развивается, охватывает всю страну. Он также добавил, что главные площадки фестиваля открыты в двенадцати крупных городах — от западных границ РФ до Сахалина.

По его мнению, мероприятие, проходящее в таком формате, непременно станет ярким и запоминающимся праздником. Многие смогут найти новых друзей, получить полезные и нужные знания, а также принять участие в интересных, творческих проектах «Движения первых», которые пройдут во время начинающихся летних каникул.

«Вы сможете стать волонтерами науки или научиться создавать роботов, войти в команду игры „Зарница“ в ее современном, обновленном варианте или же присоединиться к юннатам — словом, найти то занятие, которое будет вам действительно по душе и в котором проявятся, раскроются ваши способности», — отметил Путин.

Как отмечается, 1 и 2 июня мероприятия всероссийского фестиваля пройдут в Москве, Нижнем Новгороде и Южно-Сахалинске, а также на территории арт-кластера «Таврида», образовательного центра «Машук» и мастерской управления «Сенеж». Организатором фестиваля выступает Российское движение детей и молодежи (РДДМ) «Движение первых».

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