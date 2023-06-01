В Москве открылась четвертая биеннале уличного искусства «Артмоссфера»

Posted Сегодня, 13:16
Published Сегодня, 13:16
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
Мероприятие продлится до конца июля. «Артмоссфера» стала платформой для талантливых уличных художников, объединяющихся вокруг общей идеи и создающих уникальные произведения искусства на улицах городов, пишут Известия.
Выставка «Артмоссфера» не ограничивается только центром современных искусств. За время проведения биеннале, посетители смогут насладиться разнообразием и креативностью уличного искусства, которое оживляет городскую среду и приносит свежий взгляд на окружающую обстановку.