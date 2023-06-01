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Posted Сегодня, 13:16

Published Сегодня, 13:16

Modified Сегодня, 13:17

Updated Сегодня, 13:17

В Москве открылась четвертая биеннале уличного искусства «Артмоссфера»

1 июня 2023, 13:16
В Москве на «Винзаводе» состоялось открытие четвертой биеннале уличного искусства «Артмоссфера». Выставка представляет широкий спектр произведений уличного искусства, включая граффити, муралы, инсталляции и иммерсивные скульптуры.

Мероприятие продлится до конца июля. «Артмоссфера» стала платформой для талантливых уличных художников, объединяющихся вокруг общей идеи и создающих уникальные произведения искусства на улицах городов, пишут Известия.

Выставка «Артмоссфера» не ограничивается только центром современных искусств. За время проведения биеннале, посетители смогут насладиться разнообразием и креативностью уличного искусства, которое оживляет городскую среду и приносит свежий взгляд на окружающую обстановку.

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