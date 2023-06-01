Стала известна дата открытия Парка Нефтехимиков в Уфе

Сообщается, что в парке прошли работы по озеленению территории, обустройству прогулочных дорожек и дорожек для занятий велоспортом. Помимо этого здесь установили наружное освещение, игровые детские площадки и площадки со спорт-объектами. В парке также предусмотрена площадка для выгула питомцев. В мэрии отмечают, что по просьбе местных жителей была восстановлена историческая арка на входе в парк.