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Стала известна дата открытия Парка Нефтехимиков в Уфе

1 июня 2023, 12:07
Фото: 1MI
Уфимский парк нефтехимиков, реконструкция которого обошлась в 397 млн рублей, откроют в день города, 12 июня. Мероприятия по реконструкции парка завершены. Сейчас ведется приемка работ и устранение замечаний, сообщает телеканал UTV со ссылкой на пресс-службу столичной администрации.

Сообщается, что в парке прошли работы по озеленению территории, обустройству прогулочных дорожек и дорожек для занятий велоспортом. Помимо этого здесь установили наружное освещение, игровые детские площадки и площадки со спорт-объектами. В парке также предусмотрена площадка для выгула питомцев. В мэрии отмечают, что по просьбе местных жителей была восстановлена историческая арка на входе в парк.

Второй этап благоустройства парка запланирован на 2023-2024 годы. Отмечается, что реконструкция парка была начата в мае прошлого года, а завершить работы планировалось в ноябре, однако открытие парка пришлось отложить из-за санкций. 

Напомним, ранее в Уфе закрыли на реконструкцию сквер Аксакова. Примечательно, что большой темой для обсуждения в связи с началом работ по благоустройству сада стала арка, установленная при центральном входе. По мнению главы республики, из-за своей старости арка может представлять угрозу для жизни посетителей. Позднее власти сообщили, что судьбу "скверной" арки обсудят с горожанами. 

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#Азамат Нухов#Новости Уфы#Город#Общество#Парки#Парки и скверы#Летний оздоровительный отдых
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