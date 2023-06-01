Стала известна дата открытия Парка Нефтехимиков в Уфе

Posted Сегодня, 12:07
Published Сегодня, 12:07
Modified Сегодня, 17:15
Updated Сегодня, 17:15
Сообщается, что в парке прошли работы по озеленению территории, обустройству прогулочных дорожек и дорожек для занятий велоспортом. Помимо этого здесь установили наружное освещение, игровые детские площадки и площадки со спорт-объектами. В парке также предусмотрена площадка для выгула питомцев. В мэрии отмечают, что по просьбе местных жителей была восстановлена историческая арка на входе в парк.
Второй этап благоустройства парка запланирован на 2023-2024 годы. Отмечается, что реконструкция парка была начата в мае прошлого года, а завершить работы планировалось в ноябре, однако открытие парка пришлось отложить из-за санкций.
Напомним, ранее в Уфе закрыли на реконструкцию сквер Аксакова. Примечательно, что большой темой для обсуждения в связи с началом работ по благоустройству сада стала арка, установленная при центральном входе. По мнению главы республики, из-за своей старости арка может представлять угрозу для жизни посетителей. Позднее власти сообщили, что судьбу "скверной" арки обсудят с горожанами.